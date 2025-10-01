¿Por qué todo el mundo está hablando del padre de Lamine Yamal? Esta ha sido la última polémica que afecta directamente al futbolista del Barça

La figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la publicación de un video en redes sociales que ha desatado una oleada de reacciones. Todo comenzó días atrás cuando el marroquí, a través de su cuenta de Instagram, compartió un sencillo tutorial de cocina aparentemente inocente. Sin embargo, lo que generó la indignación de los internautas fueron sus declaraciones explícitas sobre el futuro económico de la familia.

Durante el video, Nasraoui no dudó en afirmar con naturalidad que "vivirá de su hijo", asegurando que no tendrá que trabajar nunca más gracias al éxito dl futbolista. "Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti", afirmó con rotundidad, confirmando así que el salario que percibe el joven jugador del Barça le permitirá sostenerse en adelante. Estas palabras encendieron el debate en redes, donde muchos calificaron a este padre como un "vividor" y otros criticaron la presión pública que podría suponer para su hijo.

Ni las reacciones adversas ni los comentarios ofensivos han cambiado la postura de Mounir, quien prefiere ahora mantenerse en silencio y no responder a los numerosos mensajes que le han llegado en las últimas horas. A pesar del revuelo generado, el padre del culé se muestra impasible y sin intención de rectificar sus palabras, tal y como ha podido comprobar el equipo de Europa Press. En su video, incluso bromeaba cocinando y dirigiéndose a una figura de maniquí de su propio hijo, lo que algunos usuarios calificaron como "surrealista".

Crisis con Nicki Nicole

La polémica estalló cuando los fans notaron que Yamal habría borrado de su perfil una fotografía junto a Nicki. Para unos, la prueba irrefutable de que la relación se terminó; para otros, un invento colectivo, ya que aseguran que esa foto jamás llegó a publicarse. En medio de este caos digital, incluso imágenes creadas con inteligencia artificial han alimentado la confusión, circulando como si fueran reales y avivando la teoría de la ruptura.

¿Amor fugaz o historia sin punto y final?

En redes se libra una auténtica batalla: unos se burlan de la corta duración del idilio, otros defienden lo bonito que fue mientras duró. Nadie logra ponerse de acuerdo en si siguen juntos o si el romance fue solo una chispa veraniega.

Lo cierto es que, entre fotos borradas, rumores y supuestas pruebas, lo único confirmado es el poder de la pareja para generar conversación. Porque, como suele ocurrir en la era digital, las matemáticas del amor son tan volátiles como un “unfollow” en Instagram.