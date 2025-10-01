Lali Expósito destapa en 'La Revuelta' sus problemas con Javier Milei: "Yo maleducada no soy"

Es de sobra conocida la animadversión de ciertos sectores de la política hacia los artistas. Tanto en España como en otros países, este gremio sufre una persecución -en ocasiones desmedida- desde la ultraderecha, tanto cuando gobiernan como cuando están en la oposición. Uno de los ejemplos del primer caso es Argentina, país donde Javier Milei no ha dudado en reprender los postulados de cantantes o actores para conseguir así refrendar su discurso. Entre sus 'víctimas', destaca la presencia en la lista de la cantante Lali Expósito, que este martes fue una de las invitadas en el plató de 'La Revuelta'.

En los primero compases de su entrevista, antes incluso de sentarse en el famoso sofá del programa de La 1, la cantante le preguntó directamente a David Broncano: "¿Tú estás informado de la Argentina... O te chupa un huevo?". Ante la respuesta dubitativa del presentador, Lali Expósito remarcó que "me peleé con el presidente de la nación... porque no le gustó una opinión que yo di". El conflicto, en resumen, viene de un tuit publicado por la cantante después de que Javier Milei ganara las Primarias de 2023, en el que la cantante mostraba su descontento con este hecho a través de un escueto "Qué peligroso, qué triste".

La cantante siguió explicando su situación de los últimos meses, en los que "fui el centro del 'hate' del mismísimo Presidente", a la vez que contaba como los 'trolls' favorables a Javier Milei aún siguen hoy en día pululando por sus redes sociales. En su defensa, Lali Expósito dijo que no se considera "maleducada" y que dio su parecer "como persona que es parte de la sociedad y como artista que tiene un micrófono enfrente". Sin desdecirse de ninguna de sus palabras o críticas hacia el líder de 'La Libertad Avanza', quiso terminar su exposición aseverando que "está raro el tema de la libre expresión, porque sino soy yo es otro artista".

Duelo de audiencias

Un día más, fueron muchos los que miraron con el rabillo del ojo el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1, que se volvió a decantar del lado de 'El Hormiguero', con una distancia más amplia que en la jornada previa. La ventaja del programa de Pablo Motos durante la franja de estricta coincidencia fue del 2,6%, una décima menos en el 'share' de cada programa al completo (14,8% ante 12,1%). Se trata de unos resultados que se asemejan más al del resto de la temporada tras el 'subidón' del lunes en el programa de TVE. En su conjunto, se trata del decimocuarto día en el que el programa de Atresmedia supera a su competidor, logrando hasta el momento un pleno en la presente temporada.