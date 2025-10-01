Imanol Arias regresa a TVE después del abrupto final de 'Cuéntame': "Vuelvo a pedirles disculpas"

Durante más de veinte años, fue uno de los rostros más reconocibles de Televisión Española. Su interpretación de Antonio Alcántara le hizo un hueco en el corazón de muchas familias españolas. Un corazón que hace alrededor de tres años se resquebrajó por completo después del abrupto adiós de 'Cuéntame' y de la salida 'a las bravas' de Imanol Arias de cualquier actividad relacionada con el organismo público. Una herida que se ha mantenido abierta para todos los implicados desde que acabara la serie y que este martes comenzó a cicatrizar con la visita del actor al plató de 'Late Xou con Marc Giró'.

Sus palabras en una emisión de la local TeleBilbao fueron muy sonadas, pues allí aseguró que esperaba "no volver en mucho tiempo" a la cadena pública. Además, apuntó directamente al Consejo de Administración de RTVE por decidir la cancelación de 'Cuéntame' después de 23 temporadas, lo que obligó a un final acelerado de la ficción hasta cerrar el círculo llegando al momento de su estreno en la vida real. "Alguien del Consejo de Administración, una mujer socialista que cobra 7.500 euros al mes dijo que tenían que cortarle la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia muy mala para el PSOE", espetó Imanol Arias en aquel momento en referencia a la inclusión del 'caso Roldán' en la trama de la serie.

Aunque a los pocos días pidió disculpas por las, según él, "lamentables y desafortunadas declaraciones"; el popular actor no había regresado aún a Televisión Española. Al menos, así era hasta este martes, cuando fue invitado a 'Late Xou con Marc Giró'. Esta visita sirvió para que Imanol Arias se sincerara ante el presentador catalán, asegurando que "Cuéntame es uno de los mejores trabajos de mi vida", antes de recalcar que "vuelvo a pedir disculpas a los trabajadores de esta casa por el exabrupto de aquella noche". Por su parte, Marc Giró echó un capote a su acompañante, reconociendo que "yo me cagué en todo el Consejo de Administración de RTVE porque aquello fue una injusticia", en referencia al final de la serie.

Cuéntame como pasó

'Cuéntame como pasó' forma parte de la historia de la televisión en España como la serie semanal más longeva, acumulando 23 temporadas y 422 episodios en emisión. Estrenada en 2001, contaba las peripecias de una familia de clase media durante los últimos años del franquismo... Y fue avanzando en la historia del país con el paso de las temporadas. Los protagonistas de la serie eran los miembros de la familia Alcántara (interpretados por Imanol Arias, María Galiana, Juan Echanove, Ana Duato o Ricardo Gómez), que en la ficción fueron testigos de numerosos hechos históricos desde 1968 hasta 2001.