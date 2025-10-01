‘Fuego’, la película que se adentra en los incendios que asolaron España este verano

Este verano Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Extremadura, Asturias, Cataluña se han visto desbordadas por incendios incontrolables de los que todos hemos sido testigos. 'Fuego', la nueva película documental original Movistar Plus+, dirigida por León Siminiani, propone una mirada profunda sobre el impacto y las causas de estos incendios, así como la nueva relación con el fuego, que nuestro país pide a gritos.

'Fuego' es una película reveladora e inmersiva que cambiará la percepción que tenemos sobre los incendios. En agosto, el equipo llevaba ya años investigando sobre la mutación del fuego a nivel global, cuando se trasladó a lugares donde las llamas alcanzaron intensidades y velocidades desconocidas para contar la historia desde dentro. Imágenes inéditas, que ofrecen una mirada integral de los macro-incendios, ayudarán a entender y contextualizar por qué estamos ante una grave emergencia climática.

'Fuego' cuenta con la participación de científicos, brigadistas, administración y agentes del mundo rural para ofrecer una mirada lo más completa posible a una realidad tan compleja como ajena a los titulares fáciles. Cuenta además con la colaboración y la participación de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y otros cuerpos de intervención en incendios forestales.

Abandono, cambio climático, desconexión

León Siminiani, director y creador, y Nacho Carretero, investigador y creador: "La gravedad de los incendios de este pasado agosto ha hecho que España haya cambiado su mirada respecto al fuego. Hemos empezado a comprender que los incendios se apagan en invierno. Las administraciones españolas ya saben que la prevención es esencial: gestionar y cuidar el territorio es vital para soportar una época que ya ha comenzado y en la que muchos incendios están fuera de la capacidad de extinción".

"El fuego es una clave esencial para entender la sociedad española hoy. Es la representación de asuntos muchísimo más profundos: el abandono rural, el cambio en el clima, la desconexión con la naturaleza, nuestro estilo de vida, el consumo no sostenible... Los incendios son avisos, gritos, de problemas que, como sociedad, debemos encarar y resolver".

"Los incendios no son buenos ni malos. Simplemente son. Como la lluvia, como las crecidas de un río, como las mareas. El objetivo es entenderlos y convivir con ellos. Y hay cientos de personas trabajando y estudiando muy duro para conseguirlo".

En 'Fuego', apuntan en Movistar Plus+, el espectador será testigo de una problemática real, compleja y urgente, donde el cambio climático, el abandono rural y la necesidad de una nueva relación con nuestro medio natural actúan como telón de fondo.