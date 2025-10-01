Cristina Pedroche: "A los hombres nunca les decís nada. Qué pesadilla"

"¿Quién te cuida a los niños?". Esa ha sido la pregunta de una seguidora de Cristina Pedroche que ha detonado la paciencia de la presentadora.

Pedroche acaba de ser madre por segunda vez. El pasado 17 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida a su segundo hijo, llamado Isai. "Pues sí, el amor se multiplica. Isai Pedroche Muñoz. 17/07/2025", publicaron en redes sociales con una imagen de las manos de los tres.

Tras meses desaparecida en redes sociales por decisión propia, Cristina Pedroche ha vuelto a compartir algunas imágenes de su vida diaria, como la caída de pelo que está sufriendo y los trucos para combatirla. Si los seguidores más groseros arremetían contra ella por no informar de novedades su vida enviándole mensajes como "Te has muerto", ahora también recibe este tipo de comentarios precisamente por el motivo contrario: actualizar sus redes tras ser de nuevo madre.

Es el caso de su última publicación, en la que Cristina Pedroche compartía su "vuelta a las pistas" para jugar al pádel. "Se me ha hecho raro correr sin un bebé dentro de la tripa", comentaba.

Entre los comentarios, una usuaria le preguntaba: "Quién te cuida a los niños?". Una cuestión que ha sido respondida por la propia Cristina: "¿Sabes que tienen padre, no? A los hombres nunca les decís nada. Qué pesadilla".

La popular presentadora ha confesado que le costó salir de casa durante una hora para hacer ejercicio. "Ya me he sentido mal y he tenido que lidiar con la culpa. ¿Pero sabéis qué? Que lo tengo que seguir haciendo porque para mi salud mental es más que necesario. Luego no digáis que ya no cuento casi nada por aquí, porque me hacéis sentir mal", se ha sincerado expresando su hartazgo por este tipo de comentarios dañinos.