La boda de Selena Gómez con el "amor de su vida", Benny Blanco

El pasado 27 de septiembre, Selena Gómez y Benny Blancose dieron el tan ansiado sí quiero.

Desde entonces, la cantante no ha dudado en hacer publicas algunas fotos de este día tan especial para la pareja, una acción que también ha llevado a cabo su marido en su cuenta personal: "me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió en el pie de foto el productor estadounidense.

Pero, ¿cómo se conocieron los ahora marido y mujer?

Tras la ruptura que marcó a toda una generación, Justin Bieber rehizo su vida con la modelo Hailey Bieber, con quien se casó en 2019 y tuvo un hijo. Sin embargo, la vida de Selena Gómez tomó un giro inesperado por culpa del lupus. La actriz y empresaria pasó por uno de los momentos más complicados de su vida, con operaciones y tratamientos que cambiarían su forma de vivir la vida hasta ese momento. Tanto es así, que la joven de 33 años llegó a declarar en numerosas ocasiones no querer tener una relación seria. No obstante, en 2023 hizo pública su relación con Benny Blanco, productor musical que trabajó con su expareja.

Pese a las distintas teorías que circulan, ambos artistas se conocieron a través de compañeros de profesión, y poco después empezaron a trabajar juntos, primero en la canción "I Can´t Get Enough", y después en "Single Soon".

Rumores

Durante un tiempo, y a pesar de las colaboraciones de ambos, se llegó a especular sobre la mala relación del productor con la cantante tras una entrevista en la que Blanco hablaba sobre cómo era trabajar con Justin y con Selena. Nada más lejos de la realidad.

Las primeras señales

Tras su segunda colaboración, Gómez empezó a mostrarse más abierta en cuanto a relaciones se refiere cuando era preguntada en las entrevistas. Mientras, Blanco empezaba a verse cada vez más en los ambientes de la empresaria, no solo a nivel laboral, sino también en su vida más privada. Sin embargo, no será hasta diciembre del 2023 cuando ella sube su primera foto conjunta.

El amor de su vida

Tras aquella primera aparición, la pareja ha sido inseparable, demostrando lo fuerte y seria que es su relación. Incluso, ambos han llegado a afirmar que esta es "la relación más sincera que ella había tenido nunca".

La propuesta

"Para siempre comienza ahora", de esta forma, Selena Gómez hizo público su compromiso con el productor a través de sus redes sociales. Junto al mensaje, la artista no dudó en mostrar una galería de fotos en la que se puede apreciar el anillo y el lugar en el que Benny Blanco le pidió matrimonio.

Ahora, tras meses de espera, por fin se han dado el sí quiero.