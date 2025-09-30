Yolanda Ramos, fichaje de TVE para 'Maestros de la Costura Celebrity' junto a Mario Vaquerizo: lista completa de concursantes confirmados
El talent show de corte y confección arranca en breve las grabaciones de su segunda edición con personajes conocidos
Ricky García
Las grabaciones de la segunda edición con famosos de 'Maestros de la Costura' están a punto de comenzar en TVE. La cadena publica trabaja con la productora Shine Iberia (Banijay) en estos días en los últimos detalles de su equipo de concursantes, en el que estará Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele.
La actriz, uno de los rostros más versátiles de la televisión, vuelve al rol de concursante de traje y show, tras su paso por 'Tu cara me suena' y 'Masterchef Celebrity', en los que aportó su inconfundible sello personal y su particular sentido del humor.
Junto a la catalana, 'Maestros de la Costura Celebrity' contará también en esta primera edición con el estilista Josie, como ha adelantado en exclusiva este portal, el incombustible Mario Vaquerizo, la modelo, actriz y presentadora Jaydy Michel, la compositora y cantante Beatriz Luengo, la actriz Silvia Marty (ambas conocidas desde su participación en la mística serie de Antena 3 'Un paso adelante'), y los gemelos modelos Edu y Jorge Román.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro
- DIRECTO | Zamora CF - AD Mérida: sigue el encuentro con nosotros
- GALERÍA | La Carrera de la Guardia Civil de Zamora ya tiene nuevos ganadores