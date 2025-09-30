El traumático paso de Fernando Tejero por 'MasterChef Celebrity': "Me daba ansiedad"

Es un de los programas más conocidos de la televisión en España después de 12 años en antena. A lo largo de este periodo, 'MasterChef' ha evolucionado en La 1 desde un solo formato hasta los tres actuales, incluyendo sus versiones 'junior' y 'celebrity'. En este último caso, se trata de un formato de 'reality' de sobra conocido, pero con el añadido de contar en los fogones con famosos de diversa índole. Hace ya nueve años, la primera edición contó con la presencia del actor de Fernando Tejero, que ha contado recientemente como vivió aquella experiencia, tan alejada en teoría de su faceta principal.

Una de sus primeras revelaciones fue asegurar que "MasterChef Celebrity está guionizado", para detallar más adelante que "a mí me decían por el pinganillo que le diese caña a Loles". Según explicaba Tejero en el podcast 'Poco se habla', se trata de una estrategia orquestada desde la dirección del programa. Un plan sin fisuras en el que "deciden roles y ahí está el guapo, el borde o el simpático... Y a mí me toco ser el borde". Una decisión que no sentó nada bien al popular actor de 'La que se avecina', que revela que al mirar las redes sociales mientras se emitía el programa "me dio ansiedad, sobre todo porque es mentira".

Pese a que reconoce que tiene "mala hostia como cualquiera", quiere dejar claro que todo su paso por el programa está basado en una farsa y "en como lo montan" los dirigentes del mismo. Por ello, reconoce que "no lo volví a ver más". Sacando a relucir su reconocido sentido del humor, explica que este espacio de TVE le causa la misma reacción que tiene "Drácula cuando ve una cruz". Para cerrar su intervención y su amplísima crítica a 'MasterChef Celebrity', asegura que hubo momentos en los que echaba la vista hacia atrás y pensaba que "estos hijos de puta me van a hundir la vida", debido a las malas reacciones del público.

Cambio total

El hecho que marcó para siempre la vida de Fernando Tejero fue su entrada en la Escuela de Arte Dramático de Cristina Rota, donde vio la necesidad de dejar atrás los tabús, hablar claro sobre sí mismo y 'salir del armario' de una vez por todas. "Lo primero que te enseñan es a aceptarte como tú eres y a hacer monólogos personales", momento que aprovechó para decirlo por primera vez. La acogida entre sus compañeros no pudo ser mejor, aunque el actor siempre ha creído que "el problema lo tenía yo, que había sido juzgado por la sociedad y había sufrido 'bullying' durante la adolescencia".