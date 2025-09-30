Susana Bianca, ingresada y al límite: “Me cansé de fingir que todo estaba bien”

En el escaparate virtual donde todo brilla, Susana Bianca ha decidido apagar los focos para encender una luz más real. La influencer, bailarina y modelo internacional reconocida como una de las principales representantes del movimiento curvie en Europa ha reaparecido tras semanas de ausencia con un testimonio íntimo que desarma estigmas, rompe silencios y humaniza una vez más a quienes, desde la cima, también tienen días grises.

Modelo, bailarina e influencer, Bianca no solo ha conquistado las pasarelas curvie o la televisión, también ha abierto en redes un espacio íntimo y valiente donde la salud, la tristeza y la fuerza coexisten sin filtros. Este septiembre, ha revelado que la recuperación que tanto ansiaba se ha vuelto a quebrar: una cuarta operación se suma al proceso que vive desde abril.

“No está siendo nada fácil”

“Hace tiempo que convivo con complicaciones de salud”, confiesa la exconcursante de ‘GH VIP’, sin querer etiquetar la enfermedad que enfrenta. Ya ha pasado por tres operaciones este año. En abril fue la primera, “dura, dolorosa”. Luego vinieron otras dos en dos fases, con una recuperación lenta pero, como cuenta, “sorprendentemente lo llevé con fuerza y una gran sonrisa”.

Parecía que lo más difícil había pasado. Volvió a hacer deporte, a planificar su rutina, a recuperar la motivación. Tenía marcada en octubre la “última operación”. Pero la revisión médica dio un giro inesperado.

“El golpe inesperado”

“Esta semana pasada, en mi revisión médica, llegó el golpe inesperado, pues no habría solo una tercera y última, sino también una cuarta operación. Y quién sabe si más”, relata. “De un día para otro me tocó volver a quirófano antes de lo previsto”.

El mazazo emocional fue inevitable. “No voy a negar que me quedé en shock. Tener la ilusión de mejorar y, de repente, volver atrás, duele. Y más aún cuando sabes muy bien al dolor que te enfrentas”.

Aun así, Susana Bianca no ha dejado de compartir el proceso, con realismo pero sin renunciar al coraje. “Aquí estoy. Dolorida, pero de pie. Cansada, pero con esperanza. Triste, pero orgullosa de la fuerza que he descubierto en mí”.

Una realidad perfecta

La modelo no busca aplausos, pero sí visibilidad y empatía. Sus seguidores casi medio millón en Instagram han reaccionado con miles de mensajes de apoyo.“Quiero daros las gracias de corazón por todo el cariño y los mensajes que me habéis mandado estas semanas tanto las que he estado desaparecida como ahora. Entiendo que mucha gente quiera saber al detalle lo que me pasa, algunos por pura preocupación y otros por curiosidad, pero os pido respeto en ese sentido. Ya en casita y estoy bien”, afirma.

“Podría haberme hundido, pero elegí seguir. Elegí sonreír, confiar y agradecer. Porque al final, lo importante es estar viva y seguir adelante”. Frente a los diagnósticos que no se nombran, frente a los cuerpos intervenidos y los días grises, Susana Bianca elige vivir. Sin disfrazar el cansancio. Sin fingir que todo está bien, pero sí dejando claro que su alma sigue llena de fuerza.

“Pero bueno, tampoco soy superwoman”, dice con humildad. Es humana, resiliente y capaz de transformar el dolor en verdad compartida.