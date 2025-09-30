Sofía Suescun confiesa en redes su última obsesión: "Adicta"

Sofía Suescun continúa poniéndose a punto antes del comienzo de su temporada televisiva. La 'influencer' aún no ha confirmado sus compromisos profesionales en medios de comunicación para este año y por eso está aprovechando el tiempo para dedicárselo a ella, su pareja (Kiko Jiménez) y el hogar que comparten desde hace varios años.

Ahora que dispone de más tiempo, la hija de Maite Galdeano está haciendo una importante reforma en su vivienda. En esta ocasión, ha decidido instalar plaquetas porcelánicas en el muro perimetral de la parcela, de más de 150 metros lineales. En su día, apostaron por dejarlo en bruto y pintarlo de blanco, pero este cambio va a dar un toque más sofisticado a su vivienda, en consonancia con el resto de elementos de la misma.

También es de sobra conocido que la colaboradora de televisión es una amante del deporte y la alimentación saludable, dos de los pilares más importantes de su vida. Recientemente, Suescun compartía en su perfil de Instagram una publicación con una fotografía de su cuerpo en ropa interior y varias imágenes de platos que prepara a diario con su novio, con quien también comparte estilo de vida.

Uno de sus últimos descubrimientos son los ñoquis, como ha confesado en una de sus últimas historias publicadas en Instagram. "Adicta a los ñoquis", ha escrito en la fotografía de una apetitosa ensalada con beicon y esta particular manera de cocinar las patatas. Sofía Suescun y Kiko Jiménez siempre encuentran la manera de comer saludable sin renunciar al placer de recetas cargadas de sabor.

'Story' compartida por Sofía Suescun en Instagram. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Cirugía estética

Mientras tanto, Kiko cuenta las horas para someterse a su última operación estética, que probablemente afecte a su cuero cabelludo. Sofía Suescun lo contó a sus seguidores hace unos días en una historia donde le cortaba el pelo a su pareja para hacerse a la idea del nuevo aspecto que tendrá durante las próximas semanas tras la intervención.

Kiko Jiménez siempre ha presumido de tener un cabello fuerte, pero tanto él como Sofía han pasado por el quirófano con anterioridad y son unos firmes defensores de la cirugía y la medicina estética para mantener un aspecto joven y sentirse bien con su imagen personal.