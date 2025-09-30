Ya es oficial: Cristina Pedroche volverá a dar las campanadas en Nochevieja

El año 2025 encara su recta final y Cristina Pedroche ya ha confirmado oficialmente lo que todo el mundo sospechaba: será de nuevo la presentadora de las campanadas de Año Nuevo. Como cada ejercicio, su look es lo que más revuelo genera. Hay que recordar que el pasado año fue vestida con metros de vaporosa seda que ocultaban un corsé con dos enormes conos y un voluminoso guardainfantes enrejado, ambos salpicados por más de 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna. Casi un año después y cerca de otro fin de año a la vista que también protagonizará Pedroche, la presentadora reconoce que "superar ese vestido será complicado" aunque ya están trabajando en ello.

Storie de Pedroche. / Instagram

La pieza fue obra de la diseñadora Belén Mozas y del dúo sevillano VivasCarrión, quienes dieron forma a un diseño de silueta de menina, casco incluido, que ya forma parte de la historia televisiva. Un look con el que Pedroche no solo volvió a revolucionar la última noche del año, sino que ahora también lo ha convertido en objeto de culto. El vestido de leche materna está valorado en nada menos que 50.000 euros.

El tatuaje

Poco a poco Pedroche nos va relatando detalles de su día a día, por ejemplo, que se ha hecho un nuevo tatuaje, a pesar de que "si volviera a nacer creo que no me haría ningún tatuaje". Así lo reconoce Cristina Pedroche, consciente de que esa vuelta atrás en el tiempo "no es posible". Por este motivo y dado que ya se tatuó en una mano el nombre de su hija Laia, "siento que ahora es obligatorio ponerme el nombre de mi otro hijo también". Así que por este motivo se ha puesto manos a la obra y ha compartido con todos sus seguidores el tatoo que, por supuesto, ha despertado todo tipo de comentarios. Críticas aparte, el tatuaje es simplemente una letra sencilla solo y exclusivamente con la palabra Isai, el nombre de su segundo hijo, que acaba de cumplir dos meses.