Mónica Naranjo se sincera en La Revuelta: cambió de rol, recordó a su “ángel de la guarda” y criticó los guiones rígidos
Durante su paso por el programa de Broncano, la cantante revolucionó el escenario al intercambiar asientos con él, rememorar su amigo fallecido, y halagar el estilo improvisado del formato
Demi Taneva
Al comenzar la entrevista, Mónica sorprendió proponiendo sentarse en el asiento de presentador, haciendo que Broncano fuera quien se trasladara al sillón de invitado. Este gesto generó risas y un momento de complicidad: “Aquí la vibración cambia”, dijo la artista al referirse cómo los papeles influyen en el tono de la conversación.
Su homenaje al “ángel de la guarda”
En su paso por el programa, Mónica habló de su “mejor amigo, Carlos”, a quien consideró un verdadero ángel guardián en sus primeros años de carrera. Relató que él solía acompañarla a casa y cuidarla, y lo recordó con cariño en su visita al programa.
Admiración por la improvisación de Broncano
Una de las frases más fuertes de la noche llegó cuando comentó sobre el estilo del presentador: “Me sorprende que él rompa el guion con tanta naturalidad”. Mónica confesó que, acostumbrada a formatos más estructurados, admira cómo él improvisa y se salta las reglas con soltura.
Durante la charla, la cantante contó una historia que pensaba que se cortaría en edición: su primera impresión de La Revuelta. Admitió que le llamó la atención la libertad con la que Broncano conduce el espacio, algo que en otros formatos no ve.
Reacción sobre La Isla de las Tentaciones y su “porra”
El diálogo derivó hacia realities, y Mónica recordó su papel en La Isla de las Tentaciones y cómo era la dinámica en sus inicios. Reveló haber apostado con el equipo del programa quiénes caerían en tentación, y comentó que con el paso del tiempo ella cambiaría su participación: “No iría nunca con pareja”.
Balance final de su paso por el programa
Al terminar, reconoció que esta visita fue especial: dijo que “me lo he pasado en grande” y celebró que fue una “muy buena entrevista”. Su paso dejó momentos de humor, confesiones y crítica amable hacia lo rígido en televisión. Con su nuevo single “Por un like” como telón de fondo, Mónica volvió a conectar con quienes la escuchan.
