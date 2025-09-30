Mónica Naranjo desvela los entresijos de 'La isla de las tentaciones': "No saben a lo que van"

Tiene una de las voces más reconocibles, y reconocidas, del panorama musical español. Aun así, su trabajo no se ha circunscrito solamente a producir canciones que se han convertido en himnos para una generación, sino que también ha hecho sus pinitos en televisión. Mónica Naranjo pasó este lunes por 'La Revuelta' para presentar su nueva gira, pero también tuvo tiempo para hablar de otros muchos temas de su vida profesional. Entre otros, su experiencia como presentadora de la primera temporada de 'La isla de las tentaciones', programa de Mediaset que se ha convertido en viral con el paso de los años.

"Algún día te lo contaré", le comentaba en confianza la cantante a David Broncano cuando este hecho la vista atrás a la primera temporada y donde el presentador aseguró que es "donde estuvo todo el follisque". Ni corto ni perezoso, el presentador le espetó un "¿Y si ese día es hoy?" a la entrevistada, sabedor que cualquier cotilleo que saliese de esa retrospectiva podría ser carne de titular... e incluso de memes. "Lo que mola de las primeras temporadas de un 'reality' es que los participantes no saben a lo que van", explicaba Mónica Naranjo, antes de confesar que "no iría nunca con una pareja" a este tipo de programas.

La ex-presentadora del programa de Mediaset rememoró su época en República Dominicana y aseguró que "yo pensaba que me iban a pegar" cuando mostrase los vídeos íntimos de las parejas allí presentes con sus amantes. "Cuando vi que uno de los chicos se levantó histérico di gracias a la vida por al menos morir en una isla preciosa... Pero él se echó al agua mientras gritaba Estefanía", en referencia al mítico momento de la primera temporada de 'La isla de las tentaciones'. "Momento mítico, como para olvidarlo...", apostilló David Broncano para cerrar esta vista hacia atrás en la carrera de Mónica Naranjo.

Duelo de audiencias

Un día más, fueron muchos los que miraron con el rabillo del ojo el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1, que se volvió a decantar del lado de 'El Hormiguero', aunque la distancia entre programas fue una de las más bajas del curso. La ventaja del programa de Pablo Motos durante la franja de estricta coincidencia fue del 0.7%, mientras que se amplió en el 'share' de cada programa al completo (14,5% ante 13,2%). Unos resultados que se produjeron gracias al 'subidón' del programa de David Broncano, que superó el millón y medio de televidentes por primera vez desde el 11 de septiembre. Aun así, se trata del decimotercer día en el que el programa de Atresmedia supera a su competidor, logrando hasta el momento un pleno en la presente temporada.