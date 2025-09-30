‘MasterChef Celebrity’ se transforma en ‘Un, dos, tres’ por una noche y sorprende con una prueba en Atapuerca

La nostalgia se ha colado esta noche en las cocinas más famosas de la televisión: el talent culinario rinde homenaje al concurso que marcó una época en España y ha llevado a sus aspirantes hasta el corazón de la prehistoria.

Una prueba llena de recuerdos

La gala arrancó con un divertido guiño al programa creado por Chicho Ibáñez Serrador. En lugar de Mayra Gómez Kemp, las encargadas de poner chispa han sido Anabel Alonso y Bibiana Fernández, convertidas en las ‘Retales’. Mientras tanto, María Escoté, Lorenzo Caprile y Eduardo Navarrete ejercieron de ‘Tacañonas’, listas para arrancar carcajadas y algún que otro disgusto. Los concursantes tuvieron que decir el mayor número posible de ingredientes típicos de un país en solo 30 segundos… y después cocinar un plato con ellos.

Un viaje a la prehistoria

La emoción se trasladó posteriormente a Atapuerca. En este enclave único, Patrimonio de la Humanidad, los aspirantes tuvieron que cocinar un menú contemporáneo con los mismos alimentos que formaban parte de la dieta de nuestros antepasados. Todo bajo la atenta mirada del paleontólogo Juan Luis Arsuaga y con la responsabilidad añadida de conquistar a 80 trabajadores del yacimiento.

Conservas y eliminación

Para cerrar, los delantales negros se jugaron la permanencia con un reto inesperado: crear un plato libre utilizando conservas dulces y saladas. Una prueba que contó con la visita de Bea Negro y los exconcursantes Josie y Gonzalo Miró.

La competición sigue avanzando y, tras la marcha de Valeria Vegas, Soraya Arnelas, Charo Reina y Necko Vidal, los famosos que aún resisten deberán darlo todo si quieren coronarse como el nuevo ganador de MasterChef Celebrity.