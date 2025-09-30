Leire Martínez responde con ironía a un ataque en redes: “Te mereces lo de La Oreja de Van Gogh”

Leire Martínez sigue sufriendo las consecuencias de su sonada salida de La Oreja de Van Gogh, grupo del que fue vocalista durante 17 años, desde 2008 hasta el pasado 2024. La cantante donostiarra entró en la banda gracias a una prueba para la que fue convocada por el baterista del grupo, y anunció su separación el 14 de octubre de 2024 en un giro que sorprendió a sus miles de seguidores de todo el mundo.

Desde su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez está trabajando en su primer álbum en solitario, del que ya se conocen dos canciones: 'Mi Nombre', donde cuenta su abrupto adiós a la banda y se reivindica a sí misma, y el sencillo 'Tres Deseos', de corte más romántico y menos intensa que la canción con la que decidió dar a conocer su nueva aventura musical.

El pasado mes de junio se supo que la cantante vasca formaría parte del jurado de la nueva edición de Operación Triunfo, sentándose junto a Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero. Además, también ha fichado como asesora de Edurne en La Voz Kids. Una nueva aventura en televisión que está causando sensación, aunque siempre hay voces discordantes.

En las últimas horas ha trascendido el comentario de un 'hater' de Leire Martínez en redes sociales a causa de su participación en la última gala de Operación Triunfo. Este usuario ha publicado el siguiente mensaje en la red social X: "Te mereces lo de La Oreja de Van Gogh. Mira bien debajo de tu cama antes de irte a dormir".

Leire Martínez no acostumbra a responder a los comentarios de odio, pero esta vez no se ha quedado callada y ha reaccionado con un GIF que dice más que mil palabras: se trata de la imagen de una mujer que ríe con ironía. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio, dice el refranero español.

El periodista del corazón Javi Hoyos ha reaccionado a esta última polémica relacionada con la excantante de La Oreja de Van Gogh mostrando su apoyo a Leire y criticando este tipo de actitudes en redes sociales. "A ver si los haters se cortan un poquito. Porque, escudados en que no se les ve la cara y no sabemos quiénes son, ponen cosas gravísimas", ha expresado en su perfil de Instagram.

"¿Os dais cuenta de la barbaridad que escribe? Y lo peor es que estas cosas no se puedan denunciar. Si no estáis de acuerdo con Leire podéis expresarlo, pero siempre desde el respeto", asevera Javi Hoyos sobre esta confrontación en redes sociales.