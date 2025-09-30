Cristina Pedroche reaparece tras el parto con un nuevo hábito: “Se me ha hecho raro…”

Momento de cambios en la vida de Cristina Pedroche después del nacimiento de Isai, su segundo hijo. Su cuerpo continúa experimentando alteraciones a causa del posparto, como un efluvio telógeno que le ha hecho perder mucho cabello de repente; y también está padeciendo insomnio, lo que está afectando considerablemente a su capacidad de descanso y bienestar físico y mental. Para colmo, en los últimos días ha sufrido un resfriado que ha limitado sus esfuerzos en el cuidado de sus hijos.

Pero Cristina Pedroche ya se ha repuesto y ha comunicado lo que era un secreto a voces pero que necesitaba confirmación oficial: volverá a dar las Campanadas en Nochevieja en Antena 3. La de 2025 será la undécima ocasión consecutiva que la comunicadora madrileña dará las Campanadas. La primera fue en 2014 junto a Frank Blanco en La Sexta; al año siguiente, ya en Antena 3 al lado de Carlos Sobera; y desde 2016 está acompañada por Alberto Chicote en la última noche del año.

La confirmación ha venido acompañada de la eterna pregunta: ¿qué vestido llevará Cristina Pedroche a la celebración de las campanadas de fin de año? La propia comunicadora considera "complicado" superar el atuendo del año anterior, cuando llevó un vestido con más de 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna, su homenaje particular a la maternidad. Un seguidor le ha propuesto confeccionar un vestido de placenta o útero, y la respuesta de Pedroche ha sorprendido a todos cuando ha dicho que es una idea "buenísima" porque tiene "las dos placentas en el congelador".

Habrá que esperar hasta el 31 de diciembre para conocer el último vestido de Cristina Pedroche, que ya está haciendo ejercicio para ponerse en forma después de dar a luz a Isai. La mujer de Dabiz Muñoz siempre ha mostrado su amor por el deporte, ya sea en el gimnasio o haciendo ejercicio en casa, y la llegada de su segundo hijo no iba a cambiar su pasión. Por eso, acaba de recuperar las sesiones de pádel que solía disfrutar incluso durante el embarazo.

"Vuelta a las pistas. Se me ha hecho raro correr sin un bebé dentro de la tripa", bromea Cristina Pedroche en la descripción de su última publicación en Instagram, donde se la puede ver jugando al pádel y vestida para la ocasión. Su sonrisa mientras devuelve una pelota denota la felicidad de la vallecana por volver poco a poco a su vida normal y los hábitos que tenía antes de ser madre por segunda vez.

"Pero esta mujer de dónde saca tiempo, si con un bebé estoy tan cansada...", le escribe una seguidora. "Me alegro de verte de vuelta", responde otra usuaria. Otras respuestas que ha recibido Cristina Pedroche versan sobre su atuendo, el calzado e incluso retándola a echar un partido.