La última obsesión en la casa de Cristina Pedroche tras el nacimiento de su segundo hijo

Cristina Pedroche retomó su actividad en redes sociales hace unas semanas, después del nacimiento de Isai, su segundo hijo con el chef Dabiz Muñoz. Tras unos días de desconexión ha regresado la 'influencer' de siempre, que publica contenido sobre su día a día, la maternidad y compromisos publicitarios con marcas de ropa y belleza.

Los últimos días han sido duros para la presentadora de televisión, que se ha visto afectada por un efluvio telógeno que la ha llevado a perder bastante pelo. También ha caído víctima de un resfriado que he la hecho sufrir malestar, dolor de tripa y pesadez en el cuerpo, dificultándole atender con plenas facultades a sus hijos: "Me siento fatal, que no llego a todo, que no les doy el amor y el cuidado que necesitan... ¿Es que si no estoy bien yo cómo voy a estar bien con ellos?", escribía en una 'story' reciente.

Minnie Mouse

Pero no todo son dificultades en la maternidad de Cristina Pedroche; también hay mucha diversión. A pesar del nacimiento de su segundo hijo, la vallecana no descuida el cuidado de Laia, su primogénita, que el pasado 14 de julio cumplió dos años. Con esa edad cada semana surge un nuevo descubrimiento y afición, y parece que la última "obsesión" de la pequeña Pedroche Muñoz es Minnie Mouse, como demuestra la última publicación de la comunicadora en redes sociales.

En ella, posa con su última adquisición, un peluche de Minnie de gran tamaño que seguro está haciendo las delicias de su hija mayor. "A ver si adivináis cuál es la nueva obsesión que tenemos en la casa Pedroche Muñoz...", ha bromeado la presentadora de televisión en la descripción de la publicación.

El apartado de comentarios se ha convertido en una sucesión de anécdotas y respuestas divertidas a esa etapa que atraviesan los niños cuando dejan de ser bebés y empiezan a descubrir el mundo. "Es una racha habitual en todas las casas. Te falta Peppa, Bluey... ¡Ánimo", escribe una usuaria. "Qué recuerdos... Dormir tres horitas, Nesquik frío par aguantar y esa sintonía de fondo", ha respondido divertida otra seguidora.