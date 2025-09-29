Situación extrema e inédita en 'Supervivientes': apagón en Palapa, playa arrasada y evacuación urgente por la peor tormenta
Un brusco temporal volvió a poner a prueba la fortaleza del reality de Telecinco, que de nuevo resolvió la situación con solvencia
Ricky García
Las tremendas tormentas que azotan Honduras en otoño no están dando tregua a ‘Supervivientes: All Stars'. El reality de Telecinco se ha enfrentado a todo tipo de temporales e inconvenientes, más o menos previstos por su equipo de producción. Sin embargo, celebrar por primera vez una edición en otoño ha provocado una situación realmente extrema y podría decirse que inédita en toda su historia, de la que su equipo supo salir de manera solvente.
Y es que en plena celebración del oráculo de Poseidón, los concursantes comenzaron de repente a encogerse, al comenzar a caer de repente unas enormes gotas de agua del cielo. Nadie en el concurso tenía prevista esta situación, como reconoció Laura Madrueño. Tras unos primeros instantes de confusión en los que Sandra Barneda no sabía exactamente qué hacer, finalmente recibió la orden de cortar la comunicación y retomar en el plató: "Vais a ser evacuados", les dijo.
Minutos después, se volvía a conectar con la isla, esta vez desde la Palapa, en la que el sonido no se oía con claridad por el ruido de la tormenta. Tan extrema fue que el agua comenzó a colarse en el recinto con enormes goteras que provocaron una situación que nunca antes había sucedido: se fue la luz y la emisión en directo se quedó prácticamente a oscuras.
Aunque la claridad no tardó en volver, Laura Madrueño contó que los cámaras estaban teniendo que improvisar métodos para proteger el material técnico y le dio a los supervivientes la peor de las noticias: su playa estaba siendo arrasada por las fuertes lluvias y esa noche la tendrían que pasar en un refugio.
Al término de la gala de este domingo del 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes: All Stars' no aclaró qué iba a ocurrir con los concursantes esa noche: "Hemos perdido todo, no tenemos lona y la ropa de dormir estaba tendida". Todo apunta a que todo el equipo, incluidos los participantes, habrá tenido que hacer noche en los pequeños apartamentos de los Cayos Cochinos donde en este tipo de situaciones se refugian todos, incluidos los trabajadores, cuando ni siquiera pueden regresar al hotel donde se hospedan.
