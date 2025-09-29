Sofía Suescun anuncia la operación inminente de su novio: "Ir haciéndome a la idea..."

Temporada de cambios físicos para la pareja Sofía Suescun-Kiko Jiménez. Hace unos días, la 'influencer' habló en una publicación en su perfil de Instagram y la importancia que tiene en su vida el deporte y la alimentación saludable, con una imagen en ropa interior de su cuerpo musculado y varias fotos de platos que acostumbra a incluir en su dieta. "Mi cuerpo puede parecer fuerte, delgado o incluso 'masculino' para algunos, pero para mí es el reflejo de constancia, equilibrio y bienestar", escribía en la descripción de la publicación.

Quien ahora va a someterse a un cambio estético es su pareja. Sofía Suescun ha publicado en Instagram Stories un vídeo cortándole el pelo en el baño de su casa, anunciando la operación a la que Kiko Jiménez se someterá estos días: "El domingo está siendo de quitapelos. Kiko se opera esta semana y quería cortarle para ir haciéndome a la idea de cómo quedará", ha comentado la colaboradora de televisión.

Todo apunta a que se trata de un retoque capilar, ya que en la imagen siguiente que ha publicado Sofía Suescun se puede ver a Kiko Jiménez con el pelo rapado, imagen habitual de quienes se someten a un transplante capilar en el cuero cabelludo. Jiménez siempre ha presumido de tener un cabello frondoso, pero quizá en los últimos tiempos haya sido víctima de la alopecia androgenética, habitual en los hombres de su edad.

'Story' publicada por Sofía Suescun en Instagram. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

"La diferencia es heavy"

Por otra parte, Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan remodelando su casa. Aunque llevan años viviendo en ella, siguen ajustándola a sus gustos para terminar de construir la casa de sus sueños, aunque recientemente Sofía Suescun ha fantaseado con adquirir una granja para vivir rodeada de animales, a quienes considera "seres de luz".

"¿Algún día pararé? Llevo más de tres años viviendo en esta casa y hasta el día de hoy sigo haciendo mejoras. Como tengo un muro perimetral de más de 150 metros lineales (son muchos), en su día lo dejé en bruto y simplemente lo pintamos, pero hemos querido darle un toque más acogedor y limpio con esta plaqueta de porcelánico. En la zona del jardín va a lucir más todavía. En 3/4 días os lo enseño", ha explicado con detalle.

'Story' publicada por Sofía Suescun en Instagram. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

En la imagen ya se pueden ver los primeros avances de la reforma, que estará lista en unos días y que podrá verse lo más seguro en las redes sociales de la 'influencer': "Ya visto así, la diferencia es heavy", ha expresado.