La madre de Omar Montes habla sobre el ‘bullying’ que sufrió su hijo: “Le tiraron por...”

La madre de Omar Montes, Mari Ángeles Montes, ha sido la nueva invitada al programa 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity, un espacio presentado por Cruz Sánchez de Lara y por el que ya han pasado otras madres como Laura Matamoros, Irene Villa, Samanta Villar, Nuria Fergó o Eugenia Osborne, entre otras. El popular cantante, autor de numerosos 'hits' durante los últimos años, creció en Pan Bendito, un barrio humilde Madrid, mientras su madre atravesaba serias dificultades económicas y su padre ya no estaba. Un problema que se sumó al 'bullying' que sufría, explican en Telecinco.

"En aquel momento yo estoy sola, y no sabía qué hacer. Se metían tantos con él... Estamos hablando de un niño que le tiran por la tapia al cementerio y que me viene todo magullado, que yo estoy yéndole a buscar todo el rato, continuamente detrás de él, hasta el gorro de lo que está pasando... Había maltrato físico con él y maltrato psíquico conmigo", se lamenta. Según Mari Ángeles, su hijo "lo tenía todo". Prosigue su explicación comentando que "era gordito, medio árabe... y eso yo lo he sufrido mucho. Mira, una vez salió, fui a buscarle y salió con media cara destrozada. Pues imagínate cómo estaba yo... La profesora me dice que ya le había curado y se iba tan tranquilamente por la puerta".

"Ahora supongo que está todo más controlado, pero yo cada día le veía salir del colegio salía más magullado. En el colegio, en el pueblo, en el barrio... en todos los sitios en general. Ahí donde iba Omar, quizás por sus características por aquella época, era un blanco fácil de padecer bullying", explica la progenitora del ganador de 'Supervivientes 2019'. Mari Ángeles no sabía cómo afrontarlo. No tenía las herramientas adecuadas. "No sabía si al meternos más en el tema se iban a portar peor con él, si íbamos a tener más represalias... Si él hubiera tenido algún amiguito... Pero no pasaba. Yo le escuchaba y no quería ponerme a llorar porque tenía que estar entera para él y animarle", cuenta.