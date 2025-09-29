Kiko Matamoros, de nuevo en el quirófano para hacerse otro retoque estético: "Voy a quedar como un niño"

El colaborador atraviesa uno de sus mejores momentos y no duda en pasar por quirófano de nuevo para rejuvenecer su mirada.

Una etapa dulce en lo personal y profesional

Tras superar una complicada operación digestiva, Kiko Matamoros vuelve a sonreír. El tertuliano ha regresado con fuerza a la televisión gracias a su programa No somos nadie en Canal TEN y disfruta de su sólida relación con Marta López Álamo, con quien forma una de las parejas más comentadas del panorama mediático.

En medio de este presente tan positivo, Kiko ha decidido darse un capricho: someterse a una blefaroplastia, una intervención destinada a eliminar el exceso de piel y grasa de los párpados.

“Voy a quedar como un bebé”

El propio Kiko compartió su entusiasmo desde la clínica, rodeado de médicos y cámaras: “Voy a quedar como un niño de 17 años. Estoy aquí que me voy a hacer la ‘blefa’ arriba y abajo. Ahora vendrá la doctora a explicarme cómo me lo hago”, comentaba con una sonrisa.

Convencido por los resultados que ha visto en amigos cercanos, el colaborador cree que esta cirugía es clave: “La mirada es lo que más define tu rostro, y una mirada sin bolsas ni signos de cansancio es todo lo que necesito”, confesaba.

El bisturí, un aliado en televisión

La blefaroplastia es una de las operaciones estéticas más demandadas en la actualidad, y puede llegar a costar más de 5.000 euros cuando se realiza en ambos párpados. Además de rejuvenecer la expresión, en algunos casos también mejora la visión.

Pero Kiko no está solo en esta apuesta por la cirugía. Su compañero Jorge Javier Vázquez reaparecía hace poco en Supervivientes All Stars con un rostro más terso, lo que no pasó desapercibido. Entre bromas y críticas, él mismo admitió que necesita “tiempo para asentarse”.

Orgullosos de sus retoques

Ambos televisivos demuestran que, hoy en día, la cirugía estética ya no es un tema tabú. Kiko lo tiene claro: “Voy a quedar como un bebé”, aseguró entre risas, dispuesto a estrenar mirada… y etapa.