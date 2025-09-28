Pedro J. Ramírez se sincera en 'La Sexta Xplica': "Vamos a contarlo, pase lo que pase"

Aunque en los últimos años ha proliferado este tipo de prácticas con la creación de los medios digitales, no suele ser habitual que el director de un medio de comunicación se siente en un programa de otro dueño. Menos aún lo es cuando la función del protagonista es ser entrevistado por otra persona, en lugar de aparecer como colaborador. Sin embargo, como todo regla, esta también tiene sus excepciones. Y así es como se llega a este pasado sábado, 27 de septiembre, fecha elegida por Pedro J. Ramírez para darse una vuelta por 'La Sexta Xplica' en plena campaña de promoción de 'Por decir la verdad', su nuevo libro.

El director de 'El Español', que anteriormente lo fuera de 'El Mundo' y 'Diario 16' ha presentado este libro como segundo tomo de sus memorias, intentando contar al lector como ha sido la vida de un personaje público como él a los mandos de algunos de los medios generalistas más importantes del país. Aun así, su paso por la cadena de Atresmedia fue más allá de una simple presentación y tuvo que responder a algunas preguntas incómodas, como su implicación a la hora de difundir la autoría de ETA en el 11-M. Lejos de arrepentirse de aquello, Pedro J. Ramírez aseguró que "no sigo manteniendo esa idea porque no la he mantenido jamás", ante la incredulidad de José Enrique Monrosi.

Otro de los puntos calientes de su entrevista fue echar la mirada atrás hasta aquella reunión con Luis Bárcenas poco antes de que el ex-tesorero del PP entrara en prisión. Sobre aquello, el director de 'El Español' no duda en sacar pecho y confirmar que desde un primer momento pensó que "si esto es verdad, vamos a contarlo, pase lo que pase". Dentro de es última parte de la frase también se incluyen las tiranteces posteriores con los 'populares', pues como él mismo reconoce "sabía que era un asunto que iba a traer problemas". Especialmente tensa desde entonces fue su relación con Mariano Rajoy, de quien comenta que "tenía que haber dimitido el mismo día que se conocieron sus mensajes".

Pedro J. Ramírez

Pedro J. Ramírez es un periodista español, nacido en Logroño en 1952. Durante sus primeros años como profesional, formó parte del semanario conservador 'La Actualidad Española', antes de pasar a formar parte de 'ABC' durante la Transición. Es a partir de ese momento cuando su carrera empieza a despegar, primero como director de 'Diario 16' (entre 1980 y 1989) y luego como el director más longevo de 'El Mundo' (de 1989 hasta 2014), del que fue uno de los fundadores. Después de una serie de encontronazos con el PP a cuenta de los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', fue cesado de este puesto, momento en el que se embarca en su última aventura: 'El Español'.