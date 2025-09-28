Kun Agüero y el padre de Lamine Yamal, protagonistas por... ¿Una bronca en Instagram?

Antaño, los futbolistas apenas tenían relación con el mundo exterior en cuanto a declaraciones se refiere. Más allá de algunas entrevistas en los medios de comunicación de confianza, la línea entre el deportista y el aficionado se limitaba a los partidos o a encontrarse a uno de sus ídolos por la calle. Con la llegada del siglo XXI y las redes sociales, cada vez es más común ver una relación más o menos distendida entre ambas partes, lo que puede provocar también algunos piques que solo perjudican al futbolista en cuestión. O, como es el caso, que pueden perjudicar a una de las grandes estrellas del balón sin ni siquiera estar implicado.

Durante las últimas horas, ha circulado por diferentes redes sociales un supuesto enfrentamiento entre el Kun Agüero y Mounir Naraoui, padre de Lamine Yamal. Primero por Instagram y luego por X -antiguo Twitter-, el asunto no tardó en viralizarse... A la vez que no tardó en generar ciertas dudas sobre su veracidad. En la imagen que ha corrido como la pólvora por todos los rincones de Internet, se vería un primer comentario del argentino diciendo "Fua, que negro cabeza, resultó ser el papá de Lamine Yamal", a lo que el progenitor del futbolista del FC Barcelona le habría contestado con un no menos tenso "Fíjate si te funciona bien el corazón tío, que la palmas".

La supuesta conversación se cerraría con el comentario más racista de los tres, en el que Agüero espeta a su interlocutor un "Callate marroquí, que si no fuera por tu hijo estarías vendiendo medias en la calle". Rápidamente, han sido varios los expertos y los medios que han buscado posibles pruebas de este incidente, mientras que algunos usuarios de X han optado por preguntar a 'Grok', la IA de la aplicación. En todos los casos, nadie ha sido capaz de encontrar pruebas de este cruce de despropósitos, por lo que lo correcto es aventurar que nada de esto ha ocurrido y que solo ha sido la 'gracia' sin buenas intenciones de una cuenta de Instagram.

Lamine Yamal

Lamine Yamal, nacido en 2007, se ha convertido por derecho propio en uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial. Antes incluso de cumplir la mayoría de edad, el extremo catalán ha sido el buque insignia del FC Barcelona en su 'renacer' europeo y también de la selección española en la consecución del título en la última Eurocopa. Hasta el momento, suma 27 goles y 37 asistencias en los 109 partidos que ha jugado con el primer equipo azulgrana, lo que le coloca a la vanguardia de muchos registros de precocidad del club de la Ciudad Condal, donde es ya una de sus estrellas por derecho propio.