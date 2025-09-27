El golpe de Estado del 23 F llega a Movistar Plus con Álvaro Morte en el papel de Adolfo Suárez

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

'Anatomía de un instante', dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, se basa en el libro homónimo de Javier Cercas, publicado en 2009, que se ha convertido en un éxito de ventas y está considerado como el relato definitivo del intento de golpe de Estado del 23 F.

La serie está producida por José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Domingo Corral y Manuela Ocón y el estreno mundial tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en el Festival de San Sebastián en el Auditorio Kursaal.

Eduard Fernández como Santiago Carrillo

Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo y Manolo Solo como Manuel Gutiérrez Mellado y David Lorente como Antonio Tejero protagonizan esta serie en la que también participan, Óscar de la Fuente como Jaime Milans de Bosch, Juanma Navas como Alfonso Armada y Miki Esparbé como Juan Carlos I.

'Anatomía de un instante' es una serie original Movistar Plus+, en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France, que será distribuida internacionalmente por Movistar Plus+ International. Se estrenará en Movistar Plus+ el próximo mes de noviembre.

Un libro único

Así definen en La Casa del Libro, la obra literaria de Javier Cercas en la que se basa la serie: “Este libro es un ensayo en forma de crónica o una crónica en forma de ensayo. Este libro no es una ficción. Este libro es la anatomía de un instante: el instante en que Adolfo Suárez permaneció sentado en la tarde del 23 de febrero de 1981, mientras las balas de los golpistas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y todos los demás parlamentarios -todos menos dos: el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo- buscaban refugio bajo sus escaños”.

“Este libro es la crónica de ese gesto y la crónica de un golpe de estado y la crónica de unos años decisivos en la historia de España. Este libro es un libro imprescindible. Un libro único”.