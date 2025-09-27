Una foto en mal momento genera una ola de críticas a Operación Triunfo: "¿De quién ha sido la idea?"

Apenas llevan medio mes dentro de la Academia, pero las cámaras de Operación Triunfo ya han captado numerosos momentos para comentar. La 13ª edición del 'reality' que tantas voces de relumbrón ha dado desde el ya lejano 2001 se emite nuevamente en Amazon Prime, donde sus más fervientes seguidores pueden incluso seguir el día a día de los concursantes y su preparación para las galas. Un 'live' que puede generar momentos graciosos, incómodos e incluso polémicos; como ha ocurrido en los últimos días debido a la publicación de una foto en la que los artistas no estarían en la mejor posición posible.

Todo comienza con el primer pase de micros de la segunda gala de esta edición o, al menos, eso era lo que se debía presuponer al leer el texto publicado en X -antigua Twitter-. Sin embargo, al llevar la mirada hasta la foto que acompaña, se ve a varios concursantes (por no decir casi todos) alzando el brazo de una forma peculiar... Que podría rememorar al saludo nazi. No se sabe si por ese motivo o por la amplia legión de seguidores que tiene 'OT' tanto en España como en el extranjero, la publicación en cuestión tiene ya casi 800 mil visualizaciones, además de un sinfín de respuestas y citas por el momento elegido para congelar la imagen.

Por un lado, están todos aquellos que reniegan de una imagen así, habiendo incluso quien se pregunta "¿De quién ha sido la idea de subir esta foto?" o sobre "¿Qué coño enseñan en Operación Triunfo este año?". Como no, también hay quien intenta de manera humorística arrimar el ascua a su sardina política, asegurando que "los jóvenes están cada día más radicalizados a la derecha y en OT lo saben bien". Pero no todo es buscarle tres pies al gato o criticar por criticar, sino que también hay quien se lo toma con humor y saca a relucir irónicamente frases atribuibles a los nazis como llamar al programa "El OT de los mil años" o preguntar abiertamente si esto era "¿La gala 2 o el 3º Reich?".

Operación Triunfo

Los 16 participantes de esta edición de 'Operación Triunfo' son Crespo, Olivia, Guille Toledano, Judit, Carlos, Cristina, Claudia Arenas, Salma de Diego, Tinho, María Cruz, Lucía Casani, Max, Iván Rojo, Guillo Rist, Laura Muñoz y Téyou. Un grupo jovencísimo de artistas (la mayor es Téyou con 28 años) que aspira a mejorar sus habilidades de voz y baile para erigirse en ganadores del programa y labrarse una exitosa carrera musical. La estructura semanal de 'Operación Triunfo' consistirá en clases diarias de canto, baile, interpretación y composición. Los domingos tendrá lugar el "pase de micros", y los lunes a las 22 horas se celebrará una gala en directo para analizar sus progresos.