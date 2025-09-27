La dura confesión de Loquillo sobre las drogas: “Me libré porque tenía miedo a las agujas”

José María Sanz, más conocido como Loquillo, “fue un niño tímido e introvertido nacido en el seno de una familia humilde de Barcelona. Sin embargo, hoy es un hombre directamente relacionado con la rebeldía y la calle: la voz del rock and roll en España”. Así se refieren al mítico artista español en la web de Antena 3, tras el paso del cantante por ‘Y ahora Sonsoles’.

Pese a haberse convertido en una de las voces más famosas de nuestro país, agregan, se siente orgulloso de sus orígenes y de las personas que le apoyaron desde el principio. De hecho, sus amigos del barrio o del club de baloncesto en el que estuvo durante su época escolar, hoy siguen siendo su círculo cercano.

La juventud

Loquillo alcanzó el éxito siendo muy joven y perteneció a una generación de artistas que vivió en la España de los excesos y las drogas. "Vivimos muy deprisa y crecimos muy rápido", relató, "éramos excesivos y los tiempos también lo eran".

Las drogas y el sida afectaron a gran parte de la población de la época, pero Loquillo siempre tuvo claro que aquel no era su mundo: "Tenía miedo a las agujas y me libré de gran parte".

Los inicios de Loquillo en la industria estuvieron marcados por los abusos y asegura que su juventud y la de artistas de su generación no fue fácil. "El dinero volaba delante nuestro sin que nos diéramos cuenta".

Un guerrero

Conocido, en parte, por sus frases concluyentes, se recuerda la entrevista en la que aseguró que él era un guerrero y los guerreros necesitan guerras. En aquel momento estaba a punto de publicar su noveno disco de estudio en solitario. Para entender mejor esas palabras, bastaba con leer el manifiesto que publicó días antes en redes sobre su filosofía creativa, en el que afirmaba que compone discos "enfadado con el mundo".

"Siempre lo estoy; si no, seguiríamos en la Edad de Piedra. El conformismo es mal compañero de viaje, sobre todo para un creador. Hay que ser audaz, valiente y no mirarse el ombligo. Escapar todo el rato de tu zona de confort", ratificó.

Empujado por esa ansia, "hace tiempo que Loquillo no es un cantante que se sube al escenario, sino un concepto global que agrupa a una serie de creadores, autores y compositores que trabajan a favor de obra".