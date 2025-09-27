Un concursante de 'Bailando con las estrellas' acaba en el hospital: "Sentí un chasquido"

Con más ambición que nunca, Bailando con las estrellas volvió hace unas semanas a la parrilla tras su exitosa temporada pasada. El talent show de Telecinco se presenta como una gran apuesta para el prime time, con un formato que combina espectáculo, emoción e innovación escénica. La cadena confía en este regreso para reforzar su franja estelar y mantener el pulso en audiencia. Esta edición trae dos nuevas caras al panel de jueces: el estilista y mediático Pelayo Díaz y la periodista de Canal Sur Inmaculada Casal, quienes se suman a los ya consolidados Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez.

Trece famosos se suben cada semana la pista, entre ellos nombres tan variados como Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Blanca Romero, Nerea Rodríguez, Sara Escudero, Iago García, Jorge González, Matías Roure, Nona Sobo, Tania Medina y Aless Gibaja. Aunque algunos tienen experiencia en televisión, todos enfrentan el desafío de dominar una disciplina que muchos nunca han practicado. Algunos como Manu Tenorio han confesado a sus seguidores que se levantan cada día a las seis de la mañana para ir al gimnasio y estar a punto de cara a las largas horas de ensayos. Precisamente cuando preparaba uno de sus últimos bailes el exconcursante de OT notada un fuerte chasquido en la planta del pie seguido de un intenso dolor. La situación le obligó a acudir a Urgencias para confirmar que no tenía nada roto y así lo explicó a los seguidores mientras entonaba: "La vida es así no la he inventado yo".

Bailando con las estrellas, el concurso presentado por Jesús Vázquez. / Telecinco

"Bueno familia, tampoco quiero ser alarmista —ya sabéis que me gusta tomarme estas cosas con humor—, pero son muchísimas horas de ensayos y de trabajo diario. Además, como sabéis, yo madrugo a las 6:00 de la mañana para ir al gimnasio, no para estar más fuerte, sino para preparar y fortalecer mi físico de cara al baile. Ayer, en un movimiento en falso, sentí un chasquido en la planta del pie y de repente no podía apoyarlo. Gracias a Dios, en el hospital confirmaron que no había nada roto, solo una inflamación en un tendón de la planta. Eso sí, el fisio me hizo ver las estrellas… pero también consiguió recolocarme algo debajo del pie que incluso pudimos escuchar todos. Y, aunque ayer no podía ni bajar las escaleras del dolor, esta tarde ya he podido ensayar con un vendaje compresivo que me permite apoyar el pie".