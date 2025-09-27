El chiste que le salió mal a Pablo Motos en la entrevista a Álex González: al entrevistado no le gustó

Una vez más, el actor Álex González conquistó el plató de ‘El Hormiguero’. El artista, enfatizan en Antena 3, “repasó recuerdos profesionales y regaló instantes cargados de emoción y diversión”. En su última película, González interpreta a una persona que se hace pasar por su hermano gemelo, y las hormigas le propusieron un juego: tras un desconocido pasar por detrás de un muro, debería adivinar si era la misma persona o su gemelo.

El artista no tardó en demostrar su talento en observar a los detalles. “Lo pillé por el dobladillo del abrigo”, dijo después de responder correctamente al primero.

Además, Pablo Motos le preguntó por su capacidad para imitar gestos, y el intérprete mostró el gesto más irritante que ha aprendido en el proceso. Álex se lo hizo al presentador y, entre risas, Pablo aseguró que si le hiciesen eso "se rifaría una hostia".

La nariz de Lucas

Pero no todo fueron risas. Recientemente, González fue operado de la nariz, debido a un mal golpe de boxeo, deporte del que es un gran aficionado. Al actor le arreglaron el tabique nasal. Motos intentó hacer un chiste y no le salió demasiado bien: “Te ha quedado mejor que a Andy”, comentó. El actor, al que no le hizo demasiada gracia la broma, salió por dónde pudo: “Se ha equivocado”, apuntó, refiriéndose a que el integrante del grupo musical que se ha operado ha sido Lucas. “Es verdad, perdona, perdona, Lucas”, remató el presentador.

Respecto a la operación, Motos, que pasó por lo mismo hace unos años, comentó la experiencia, afirmando que, acciones cotidianas como sonarse los mocos, se volvía una sensación... ¡de lo más extraña!, subrayan en la web de la cadena.

Álex González y Cami Rojido, ¿ruptura a la vista?

Álex González ha dejado de seguir a su novia Cami Rojido: ¿ruptura a la vista? El periodista del corazón Javi Hoyos ha descubierto que el actor ha hecho 'unfollow' a la doctora. Esta nimiedad está cargada de significado, ya que González seguía previamente a Rojido en Instagram porque precisamente esta fue la manera de descubrir su historia de amor, que comenzó en el año 2023.

Precisamente, este verano presumían de una relación sana y muy viva con varias fotografías muy acaramelados en una playa paradisiaca con motivo del cumpleaños del intérprete conocido por series como 'Vivir sin permiso' (2018) o 'El príncipe' (2014). "Feliz cumple, mi amor", escribía por entonces Cami Rojido junto al emoji de un corazón.