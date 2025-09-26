Una soltera destroza la decoración de First Dates

En First Dates siempre hay sorpresa. Cuando no es de los concursantes es del presentador y si no, del propio decorado o incluso de los camareros. Y es que el factor inesperado es uno de los ingredientes imprescindibes en el programa de Carlos Sobera. No hay noche en la que el conductor del formato y los propios comensales no acaben siendo protagonistas. Es el caso de Patricia, una madrileña quiromasajista de profesión que llegaba al programa con una carta de presentación bastante explícita, al definirse como "extraterrestre" y amanate de los "donuts".

Pero el momento más insólito de la cena llegaba cuando la madrileña comentaba a Rafael, su cita de la noche, que su nueva afición era subir vídeos a TikTok en los que enseñaba cómo se colocaba las piernas detrás de la cabeza, algo que no tardó en demostrar en pleno restaurante.

La sospresa fue mayúscula cuando la soltera se tiró al suelo y no dudó en hacer una demostración en directo. "Carlos, censurad esto", se apresuraba a decir el propio soltero, que no sabía ni dónde meterse literalmente.

