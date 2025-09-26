Sofía Suescun se sincera sobre su cuerpo "masculino": "Constancia, equilibrio y bienestar"

Tiempos de cambio para Sofía Suescun. Ya quedó atrás el episodio de la supuesta infidelidad de la 'influencer' con el creador de contenido Juan Faro, asunto que, verdad o no, quedó zanjado con un romántico viaje de Suescun y su novio, Kiko Jiménez, a Tailandia. Un viaje sanador para ambos, que demostraron su unión con una serie de fotografías felices y muy enamorados.

El hecho de que su madre, Maite Galdeano, virtiera sobre su novio palabras muy gruesas no ha sido suficiente para que Sofía Suescun quiera desenterrar el hacha de guerra. Galdeano calificó a su yerno de "jeta" y lo culpa de su distanciamiento con su hija, pero la 'influencer' ha preferido mantener un perfil bajo, huir de polémicas y centrarse en lo suyo, que es la creación de contenido y la televisión.

La casa que han construido entre Suescun y Jiménez es uno de los proyectos de su vida. Una lujosa vivienda con piscina y gimnasio que muestran en redes sociales cuando cuentan cómo es su día a día. Más aún en verano, cuando pasan buena parte de su tiempo de ocio en el jardín, tostándose al sol, disfrutando de la buena mano de Kiko en la cocina y de su espectacular piscina de estilo moderno.

Aunque la última experiencia que han vivido, una visita con todo lujo de detalles a una explotación de apicultura, ha hecho cambiar de idea a Sofía Suescun con respecto a su lugar ideal para vivir. La navarra se emocionó al ver trabajar a las abejas ("Me parece tan increíble el trabajo que hacen ellas solitas...") y asegura que su nuevo sueño es vivir en una finca "rodeada de seres de luz: los animales".

"La fuerza no está en los números"

Otro de los pilares de la vida de Sofía Suescun es el deporte y una dieta saludable. En su última publicación en Instagram ha compartido una foto de su cuerpo, un mensaje inspirador sobre su estilo de vida, y varias recetas que elabora a diario con su novio y la ayudan a estar bien nutrida.

"Siempre me gusta recordar que la fuerza no está en los números, sino en cómo te sientes. Mido 1.74, peso 64 kg y, aunque mi cuerpo puede parecer fuerte, delgado o incluso ‘masculino’ para algunos, para mí es el reflejo de constancia, equilibrio y bienestar. Mi base está en lo sencillo: alimentos reales, platos llenos de color, frescos y nutritivos", ha escrito en la descripción de la publicación.

Las recetas publicadas incluyen:

Un batido de harina de avena, yogur natural, almendras, plátano, canela y nueces

Tostadas de pan de centeno, tomate pera triturado y aguacate

Ensalada de lechuga, tomate pera, cebolla, mango, dátiles y pasta rigatoni

Yogur natural con crema de romero cruda y moras silvestres

Hamburguesa de ternera triturada con pan de centeno, jamón serrano, queso curado, cebolla cocinada a fuego lento y lechuga

"Hace tiempo entendí algo importante: cuidarte no es solo comer sano, es cuidar cada parte de ti. Tu cuerpo refleja lo que hay dentro: tus emociones, tu energía y tu amor propio", ha rematado Sofía Suescun en la última foto del carrusel.