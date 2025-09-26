Álex González y Cami Rojido, ¿ruptura a la vista? El detalle en Instagram que dispara los rumores

Álex González deja de seguir a su novia Cami Rojido: ¿ruptura a la vista? El periodista del corazón Javi Hoyos ha descubierto que el actor ha hecho 'unfollor' a la doctora. Esta nimiedad está cargada de significado, ya que González seguía previamente a Rojido en Instagram porque precisamente esta fue la manera de descubrir su historia de amor, que comenzó en el año 2023.

Precisamente, este verano presumían de una relación sana y muy viva con varias fotografías muy acaramelados en una playa paradisiaca con motivo del cumpleaños del intérprete conocido por series como 'Vivir sin permiso' (2018) o 'El príncipe' (2014). "Feliz cumple, mi amor", escribía por entonces Cami Rojido junto al emoji de un corazón.

"¿Esto significa que hayan roto?", pregunta Javi Hoyos. El periodista apunta a una bronca o una "mini crisis". Descarta que se trate de una estrategia de marketing porque considera que el actor no las necesita para posicionarse. Otras hipótesis es que la haya dejado de seguir para "protegerla" para que los usuarios de las redes sociales estén menos pendientes de la relación, plantea el comunicador. Aunque cree que sería "absurdo" porque Álex González responde abiertamente a los periodistas sobre preguntas de su pareja.

Los seguidores de Javi Hoyos han compartido sus teorías en el apartado de comentarios de la publicación del periodista del corazón. De hecho, una de ellas ha dado la excluiva de que Cami Rojido también ha dejado de seguir al actor. "Otro picha brava", escribe una usuaria. "¿Cuántas novias lleva ya?", se pregunta otra mujer. "Estos chicos solo saben tener relaciones temporales", concluye @mandi_dita.