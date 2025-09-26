41 años de la muerte de Paquirri en el ruedo: "Ojalá estuvieras aquí, papá"

Kiko Rivera está especialmente sensible. Y no, no nos referimos (solo) a la ruptura con Irene Rosales que le ha puesto la vida patas arriba, sino a un aniversario muy especial. Este 26 de septiembre se cumplen 41 años de la muerte de su padre en una plaza de Toros. Por este motivo ha publicado en sus redes sociales una emotiva fotografía de él de pequeño con Paquirri vestido de torero. Una imagen y un recuerdo que subrayan su dolor persistente por la pérdida de su padre, quien falleció cuando él era solo un bebé de siete meses. La fotografía y las palabras revelan lo mucho que sigue echando de menos al torero y cómo el impacto de su ausencia sigue presente en su vida.

Recuerdo de Kiko a su padre en el aniversario de su muerte. / Instagram K. R.

"Otro año más sin ti, papá... daría lo que fuese por tenerte aquí conmigo". Un deseo recurrente cada año pero que en esta ocasión se hace especialmente importante si tenemos en cuenta el contexto que vive el DJ: separado de su mujer y sin relación con su hermana y con su madre, Isabel Pantoja.

La soledad del DJ

Kiko Rivera está totalmente volcado en su vida profesional ya que su esfera personal se tambalea tras anunciar ace unas semanas una inesperada ruptura de Irene Rosales. Aunque la modelo forma parte del pasado del DJ y ni en las redes sociales hay rastro de ella, al parecer el DJ está haciendo todo lo que está en su mano para recuperar a la modelo. Así lo ha publicado 20minutos y recogido Pronto. Sin embargo, Irene Rosales no debe de estar por la labor tras muchos años de altibajos, infidelidades y una relación que no siempre ha sido sana entre ellos.

Ante esta situación, ella está volcada en recomponer su vida poco a poco. La sevillana, que siempre se ha caracterizado por su discreción, ya ha dado muestras de no estar dispuesta a dar un paso atrás. A lo largo de los años ha perdonado en varias ocasiones, pero ahora asegura que no quiere seguir sufriendo.