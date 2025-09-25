Sofía Suescun habla sobre el color de ojos de su hija: "La mami y ella, igualitas"

Si hay una noticia que están deseando leer los seguidores de Sofía Suescun y Kiko Jiménez es un embarazo. Sin embargo, de momento el asunto tendrá que esperar aunque los dos han confesado su deseo de ser padres en algún momento. Su físico, su vientre y sus comidas o bebidas son vistas al detalle por quienes interpretan un indicio de gestación en cada fotografía... pero nada de momento. Sin embargo, Sofía suele hablar de la maternidad muy a la ligera, sobre todo, cuando habla de sus perros que para ellos son como hijos y forman parte de su familia. Si no, mira esta última fotografía publicada en una storie donde escribe: "Mami e hija, con el mismo color de ojos".

Storie de Sofía Suescun. / Instagram

Pero no, no se trata de un bebé sino de su perrita Luna, la verdadera reina de la casa.

Polémico cumpleaños

La prueba de que para Sofía su perrita es mucho más es el lujoso cumpleaños que su novio Kiko Jiménez y ella le prepararon por su cuarto año de vida: tarta, corona y hasta disfraces. Por supuesto que la lujosa fiesta ha escandalizado al común de los mortales pero ella ya se ha adelantado a las críticas: "No es solo una perra, es mi familia".

No faltó nada: gorritos para el resto de las mascotas, decoración llena de color y un ambiente festivo que demuestra el amor que Sofía y Kiko Jiménez sienten por sus animales. La influencer cuidó cada detalle, mostrando que sus mascotas son parte fundamental de su familia.

Refugio en sus animales

En medio de sus tensiones familiares con Maite Galdeano y Cristian Suescun, Sofía ha encontrado en sus perros una fuente de alegría y apoyo incondicional. Con este gesto, no solo ha enternecido a sus seguidores, sino que también ha dejado claro que, aunque atraviese momentos difíciles, sabe rodearse de lo que más le hace feliz.