Scottie Pippen desvela como es su relación con Michael Jordan en 'La Revuelta'

Corría el 1 de febrero de 2018 cuando Movistar+ estrenaba en su parrilla nocturna un programa llamado 'La Resistencia'. Con un David Broncano casi inexperto en la pequeña pantalla como conductor del programa, la plataforma privada por antonomasia de España buscaba así un estilo fresco y renovado para las horas más intempestivas de los días laborables. Su primer invitado fue Antonio Resines, que con el paso del tiempo se convirtió en colaborador, puesto que mantiene en 'La Revuelta'. Sea como fuere, para ambos protagonistas de aquella primera entrega sería impensable ver a Scottie Pippen como uno de sus invitados.

El icónico jugador de baloncesto, que formó parte tanto del 'Dream Team' de Barcelona 1992 como de los Chicago Bulls que consiguieron seis anillos de la NBA en la década de los '90, fue el primero de los invitados de este miércoles. Un programa en el que también estuvieron a última hora los miembros de Offspring, a quien dio el testigo con un abrazo antes de despedirse. Pero aquello es harina de otro costal, sin apenas relación con la entrevista de Scottie Pippen. Una entrevista en la que el astro estadounidense, que este jueves cumple 60 años, se sinceró en diversos temas y reconoció su nula relación con Michael Jordan.

"Él nunca viene", respondió con cierta tristeza al ser preguntado por David Broncano sobre los encuentros que mantienen los ex-jugadores de los Chicago Bulls casi tres décadas después de sus títulos. Para más detalles, Scottie Pippen aseguró que "tiene su propio círculo cercano... digamos que juega con otros golfistas", en referencia a la afición del '23' a este deporte. El motivo de la visita de Scottie Pippen al plató de 'La Revuelta' fue la promoción del 'All Star Inclusivo', un evento organizado por la Fundación Sanitas con baloncestistas en silla de ruedas y en el que estaría encargado del saque de honor y su promoción.

Duelo de audiencias

Un día más, fueron muchos los que miraron con el rabillo del ojo el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1, que se volvió a decantar del lado de 'El Hormiguero' pese a los grandes invitados de su competidor. La ventaja del programa de Pablo Motos durante la franja de estricta coincidencia fue del 2,4%, mientras que la ventaja se amplió en una décima en el 'share' de cada programa al completo (14,5% ante 12,1%). Asimismo, el programa de David Broncano se mantuvo acorde a sus números, con casi 1,4 millones de espectadores de media. Con altibajos en ambos casos, se trata del undécimo día en el que el programa de Atresmedia supera a su competidor, logrando hasta el momento un pleno en la presente temporada.