Las redes reaccionan al encuentro entre Zelensky y Felipe VI: elogios a España y bromas por el vestuario del ucraniano

La Asamblea General de Naciones Unidas contó el pasado martes con la presencia de Felipe VI, que ofreció el discurso de España en el debate en Nueva York. En su intervención, el Rey de España pidió poner fin a la "masacre" en Palestina y la búsqueda de una solución para el conflicto entre los dos estados para conseguir "una paz justa y duradera".

El rey, que ya intervino en nombre de España en el debate de la Asamblea en 2014, en el primer año de su mandato, así como en 2016, ha destacado el momento señalado, al cumplirse el aniversario “redondo” de 80 años de la ONU. Pero ha subrayado que, además, se celebra en lo que ha definido como “un momento de enorme trascendencia para la diplomacia multilateral”.

Felipe VI tuvo la ocasión de compartir algunos momentos con líderes políticos de relevancia debido a la actualidad. Tal es el caso de su conversación con el presidente de Ucrania, Volidímir Zelensky, después de la participación de ambos en el plano. Anteriormente se había reunido con António Guterres, secretario general de la ONU, y había plasmado su rúbrica en el libro de honor de la organización.

El presidente de Ucrania ha querido destacar este encuentro con una fotografía publicada en redes sociales junto al rey de España, con el siguiente texto: "Tuve una conversación muy agradable con Su Majestad el Rey Felipe VI de España. España apoya a Ucrania en diversas áreas: humanitaria, militar y económica. Lo más importante es que este apoyo sea genuino y efectivo. Gracias por su sincera solidaridad con nuestro pueblo".

"Zapatos de tacón"

Los usuarios de la red social X han respondido a la publicación del líder ucraniano valorando el trabajo de su presidente y la labor de ayuda de España. "Mis respetos. Mientras Trump se demora y juega, España muestra lo que es la verdadera solidaridad. Los verdaderos aliados no dudan: se mantienen firmes junto a Ucrania", ha publicado @AnatoliUkraine. La usuaria @RoxanneCam1012 ha escrito: "¡Excelente! Gracias, España, por su apoyo constante y multifacético a Ucrania".

Más allá de las cuestiones de relaciones internacionales, muchos usuarios de redes sociales han querido destacar otro aspecto de la imagen entre Zelensky y Felipe VI: la diferencia de altura entre ambos y las zapatillas del presidente de Ucrania. @SandyMarks20 ha publicado: "¡Vaya, no tenía ni idea de que el rey Felipe fuera tan alto!". "¿Llevas zapatillas con tacones ocultos?", ha preguntado @Waltraud0815. @miketmcmullen ha bromeado: "Esos zapatos de tacón alto son muy sexys". "Bonitos zapatos. ¿Son personalizados?", contestaba por su parte @Skeptophilus.