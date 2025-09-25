Preocupación por el estado de salud de Cristina Pedroche: "No lo soporto. Necesito estar bien ya"

Cristina Pedroche ha empezado el otoño con el pie izquierdo. Tal y como ella misma ha compartido estos últimos días en redes sociales, viene experimentando una serie de cambios en su cuerpo a raíz del posparto y sufriendo problemas de salud que le están haciendo pasar por una mala temporada. Y aunque sea algo temporal, la comunicadora no puede evitar sentirse mal por no poder atender a sus hijos con plenas capacidades.

Lo primero fue un efluvio telógeno que le está provocando una notable caída del cabello, algo normal después de dar a luz. Por suerte, esta vez no ha pillado desprevenida a Cristina Pedroche, que ha confesado no estar llevándolo "tan mal" como la primera vez, tras el nacimiento de su hija Laia: "Sé que luego vuelve a crecer y que es pelo que no se cayó durante el embarazo", contaba la pareja de Dabiz Muñoz en redes sociales.

Días después, contó los dos remedios que había encontrado para frenar esta caída del pelo. En primer lugar, un cepillo con cerdas de jabalí y nailon para peinarse y potenciar el brillo del cabello, como segura. También, otro cepillo distinto, este de silicona, para aplicarse un masaje de cuero cabelludo con champú en la ducha, que "permite eliminar escamas, aliviar el picor y promover la circulación sanguínea", ha explicado.

Unos días después, Pedroche reveló a sus seguidores que está sufriendo problemas para conciliar el sueño, por muy cansada que confiese estar con la crianza de sus dos hijos. "Cierro los ojos y me pongo más nerviosa al ver que no duermo y que cada vez queda menos para que se despierte alguno. ¿Algún truco?", preguntaba a sus seguidores en Instagram Stories.

'Story' de Cristina Pedroche. / INSTAGRAM / @cristipedroche

Para colmo, ahora Cristina Pedroche ha caído enferma: "Siempre lo he odiado, pero con dos niños es que no lo soporto. Necesito estar bien ya. (Nada grave. Mocos, malestar, dolor de tripa y pesadez de cuerpo...). Me siento fatal, que no llego a todo, que no les doy el amor y el cuidado que necesitan... ¿Es que si no estoy bien yo cómo voy a estar bien con ellos?", ha escrito en una historia reciente.