Kiko Matamoros critica a Joaquín Prat por sus críticas a Mediaset: "Quizá no ha sentado muy bien"

No es una buena época para Mediaset en general y para Telecinco en particular. Después de estar durante años en la pelea por liderar las audiencias de practicamente cualquier franja, ahora sufren para superar a las 'segundas cadenas' de los dos principales grupos privados, incluso en el caso de Cuatro, su 'hermana pequeña'. Durante el mes de agosto, la cadena tuvo una media del 8%, muy lejos de sus competidoras tradicionales (12,2% para Antena 3 y 10,4% para La 1)... Y no demasiado alejada por arriba de La Sexta (5,5%) y Cuatro (5,8%). Sea como fuera, ya hay quien comienza a buscar culpables, como fue el caso de Joaquín Prat.

El que fuera presentador de 'Vamos a Ver' concedió la pasada semana una entrevista en la que criticaba el amarillismo de su propia cadena, alegando que "la gente está saturada del corazón y la política", los dos principales temas que se trataban en su programa. Además, hablando desde la experiencia personal, comentaba que "yo no se que más hablar de la Pantoja, pero da audiencia", lanzando un dardo directo a los dirigentes de Mediaset y la línea editorial marcada en los últimos años. Unas declaraciones incendiarias para su cadena y que incluso han causado sorpresa en 'No Somos Nadie', los herederos del antiguo 'Sálvame'.

Kiko Matamoros ha querido empezar diciendo que "no se que a que 20 años se refiere cuando habla de liderar la audiencia, pues hace 3 o 4 años que Telecinco no está ahí", haciendo referencia a otra parte de las declaraciones del periodista. Aunque asegura que "le tengo mucho cariño", reprocha a partes iguales a Joaquín Prat y le recomienda "asumir él también los fracasos que pueda tener, como hemos tenido todos". Conociendo además como funciona Mediaset por dentro, Kiko Matamoros advierte que "esa reflexión en voz alta quizá no ha sentado muy bien en los despachos", a la vez que apunta a que "no salen de programas del estilo de Supervivientes o La Isla de las Tentaciones".

No Somos Nadie

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en las tardes de TVE, los colaboradores del programa que se emitió durante unos meses en el ente público regresaron a la que había sido su casa desde que abandonaron 'Sálvame'. En un nuevo sucedáneo de todos los programas anteriores, aunque con los mismos protagonistas, desde el 1 de septiembre se puede ver a Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros en 'No Somos Nadie', la nueva apuesta de Canal Quickie por los programas del corazón. Además de tomar el testigo de 'Ni que fuéramos Shhh', su entrada en la parrilla significó el final definitivo de 'Tentáculos'.