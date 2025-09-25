Esto es lo que costó el vestido de Cristina Pedroche de las últimas Campanadas

Poco antes de la medianoche del pasado 31 de diciembre de 2024, Cristina Pedroche mostraba su vestido y explicaba el motivo elegido en esta ocasión para dar las campanadas de Año Nuevo. Pedroche ocultaba bajo metros de vaporosa seda un corsé con dos enormes conos y un voluminoso guardainfantes enrejado, ambos salpicados por más de 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna. Casi un año después y cerca de otro fin de año a la vista que también protagonizará Pedroche, la presentadora ha desvelado el precio de ese vestido.

Cristina Pedroche fue la gran invitada de lujo en Tesoro o cacharro, el nuevo concurso de LaSexta conducido por Iñaki López. Y lo que allí reveló dejó a todos atónitos: el altísimo precio del vestido con el que presentó las últimas Campanadas, confeccionado con su propia leche materna.

Con naturalidad y mucho orgullo, la televisiva explicó a los concursantes el trasfondo de la pieza: “No solo se valora lo que lleva, sino lo sentimental que es, porque está hecho de mi leche”. Y no dudó en señalar los detalles: “Cada parte del vestido es como si fuera un pecho, un pezón del que salen gotitas de leche”.

Una creación única

La pieza fue obra de la diseñadora Belén Mozas y del dúo sevillano VivasCarrión, quienes dieron forma a un diseño de silueta de menina, casco incluido, que ya forma parte de la historia televisiva. Un look con el que Pedroche no solo volvió a revolucionar la última noche del año, sino que ahora también lo ha convertido en objeto de culto.

Cristina Pedroche da la campanada con un vestido con 8.500 cristales de leche materna / C. P.

El gran momento del programa: 50.000 euros

En el concurso, los participantes tenían que adivinar si el vestido costaba 15.000 euros o 50.000, enfrentándose en la recta final al dilema junto a otro objeto histórico: un sarcófago egipcio. Finalmente, tras dudar entre el valor sentimental y el trabajo artesanal de la prenda, decidieron apostar fuerte: “Leche suya, de su hija, las Campanadas, dos diseñadores famosos… eso tiene mucho trabajo”.

Y no se equivocaron: ¡el vestido de leche materna de Cristina Pedroche está valorado en nada menos que 50.000 euros!

La reina de las Campanadas lo vuelve a hacer

Una vez más, la presentadora demuestra que no hay reto ni estilismo imposible. Si en cada Nochevieja consigue mantener en vilo a toda España con sus vestidos, ahora ha logrado convertir una confesión en televisión en noticia nacional. Porque si algo tiene claro Cristina Pedroche es que la moda también puede ser un acto de amor y memoria.