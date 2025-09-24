Violeta Mangriñán deja a su pareja fuera del testamento: "Fabio, tú te lo pierdes"

Hacer el testamento es algo que todo mortal debe hacer una vez en su vida, y parece que a Violeta Mangriñán le ha llegado el momento: "Hoy en cosas de adultos: Firma de testamento. ¿Tú tienes testamento? Yo no tenía. No me digas por qué es un trámite que siempre me ha dado yuyu. Mis asesores me han recomendado tenerlo y aquí estoy".

Hasta el momento todo es normal, un trámite que mucha gente intenta posponer. Sin embargo, los comentarios empezaron a surgir tras especificar el reparto del mismo: "45% Gala, 45% Gia y 10% Lia. Si me pasa algo ya estáis al tanto. Si veis que no se cumple me hacéis una señal y vuelvo del más allá para hacer que se cumpla", bromea la influencer.

Violeta Mangriñán vía historias de Instagram. / Instagram

Lo que más llama la atención de estas declaraciones ha sido que Fabio Colloricchio, actual pareja y padre de sus dos hijas, se ha quedado fuera de este reparto de bienes, no sin antes recibir una indirecta muy directa sobre el matrimonio: "Me ha dicho la de la notaría que si me caso hay que cambiar el testamento... Así que, Fabio... tú te lo pierdes".

Ante esta situación, las dudas han surgido entre sus seguidoras, y la empresaria no ha dudado en dar explicaciones al respecto, siempre con su tono irónico: "Con respecto a cómo he hecho las reparticiones, yo iba a dejar todo a mis dos hijas, mitad y mitad, fin, pero mi hermana... es mi hermana. A ver, el tema es que Fabio no me ha pedido matrimonio, y de verdad que me da igual casarme, ya basta, pero si algún día me caso con él el testamento cambia, y aunque haga separación de bienes, él podría disfrutar de esos bienes hasta que nuestras hijas sean mayores de edad."

Parece que sigue sin quedar muy claro, ¿quiere que Fabio le proponga matrimonio, o no? Sea como sea, lo que la creadora de contenido sí tiene claro es que no soportaría que su pareja rehiciese su vida en su casa: "Esto que voy a decir es un poco primitivo, es un poco tóxico, pero si yo me imagino que me pasase algo, dios no quiera, y está Fabio rehaciendo su vida, durmiendo con la nueva en mi casa, que he pagado yo, con mis hijas... me revolvería en mi propia tumba y volvería para echarle de mi casa. Creo que es algo que no podría soportar".

No sabemos si al final habrá boda, ni siquiera si la propia Violeta realmente la quiere, pero desde luego, la que sí que lo está deseando es su amiga Lola Lolita, quien lo ha hecho vía "insta storys".