Tania Llasera recuerda los momentos horribles que vivió en Mediaset

En su momento era una de las presentadoras más famosas de la televisión en España. Ahora, vive de sus redes sociales alejada de los focos. Tania Llasera ha vivido lo mejor y lo peor de la televisión y de la fama. Sabe lo que pasa detrás de los focos y que, en muchas ocasiones, no es nada agradable.

La bilbaína ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que recuerda cómo fueron sus comienzos, allá por 2007. Asegura que estaba muy contenta y que le daba igual si tenía que meterle “27 hora a un día de 24, y con tacones”. Todo, afirma la expresentadora, le venía “fenomenal”.

El entrevistador, David Insua, le recordó cuando, en sus inicios, un directivo le dijo que tenía que operarse la nariz, el pecho y perder 20 kilos. Llasera asevera que nunca se planteó hacerle caso. “Mi nariz torcida es de mi padre y de lado es de mi madre. Mis tetas son pequeñas, pero son súper elegantes. Y aunque una mira Cuenca, la otra Tarragona son ideales y son mías”, comentó.

“Momentos horribles"

Como firme defensora de la hermandad entre mujeres, Tania Llasera reveló que Mediaset, en sus inicios como presentadora, era “una guerra encarnizada entre mujeres. Yo recuerdo momentos horribles”. “Se llevaba en aquella época la extensión de pelo y cariñosamente lo llamábamos las ratas’ y cada una llegaba corriendo a peluquería con su rata y había bastantes codazos para que su rata fuera la primera que peinaran las peluqueras. Era una etapa en la que había codazos entre mujeres por todo”, subrayó.

En la misma línea, y tras ser cuestionada por si había espacio en la televisión para mujeres de su edad (46 años), Llasera contestó que, “quitando a Ana Rosa, a Susanna Griso y a dos más, es verdad que, por ejemplo, en concursos casi todos son hombres… A mí me lo explico hace muchos años Máximo Huerta, que realmente en televisión se te paga un caché bastante alto porque está asegurado que la gente se va a hartar de ti tarde o temprano. O sea, hay un desgaste por exposición que es una realidad en, Entonces, ¿qué pasa? Que te pagan mucho porque estás desgastando tu imagen cada día y algún día vas a estar jubilado en tu casa y nadie te va a querer ver más”.