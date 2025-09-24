Sofía Suescun vive una experiencia rural que podría cambiar su vida: "He llorado y todo"

Sofía Suescun ha tenido una epifanía en las últimas horas. La 'influencer' compartía recientemente en sus redes sociales una experiencia en la naturaleza que la ha llevado al llanto y la ha hecho emocionarse. Tanto, que se ha replanteado cambiar de estilo de vida. Esto es lo que ha pasado.

Suescun jugaba al misterio publicando una historia en Instagram vestida con un traje de apicultor en medio de la nada. Instantes antes había subido una imagen de un grupo de personas ataviadas de la misma forma, y es que la 'influencer' navarra y su novio, Kiko Jiménez, han visitado una granja de abejas para conocer cómo estos insectos trabajan la miel.

La experiencia incluyó la visita a los panales de abejas, un paseo entre vacas, terneros y caballos, y la degustación de miel producida en la propia explotación, una deliciosa paella y otras delicias como tartar de salmón con caviar, volovanes rellenos y flores de queso.

"Hoy me he sentido muy gavilana en esta finca conociendo a mis queridas abejas. Estar cerca de ellas ha sido un recordatorio de que los grandes cambios empiezan con pequeños seres. [...] También he comido mucho y muy rico rodeada de lo que más me gusta: la naturaleza", ha escrito Sofía Suescun en la descripción de su publicación en Instagram.

'Story' publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Pero ha sido en el apartado de historias donde ha sacado su vena más sentimental: "Qué espectáculo. He llorado y todo. Me parece tan increíble el trabajo que hacen ellas solitas...", ha escrito sobre las abejas, y es que esta experiencia puede marcar un antes y un después en su vida.

"Ay, Dios mío... Hace cinco años soñaba con una casa como la que construí. Hoy sueño con una finca como esta, rodeada de seres de luz: los animales. Manifestemos", ha añadido junto a un emoji de una mano con dedos cruzados. Quién sabe, quizá Sofía Suescun abandone su carrera televisiva y su mansión con piscina y en unos años termine viviendo en el campo dedicándose a los animales.