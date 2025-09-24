Las redes critican a 'Código 10' por dar voz a las conspiraciones de Javi Poves y Elisa Mouliaá

Sobre el papel, 'Código 10' llegó a las noches de Cuatro hace ya dos temporadas como un programa en el que buscar respuesta a crímenes y desenmascarar posibles fallos de los delincuentes. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha cogido la estela de otros espacios que ocupan la programación nocturna de Mediaset y ha servido como altavoz para las conspiraciones de algunos rostros conocidos del panorama televisivo español. La última polémica ha llegado este mismo martes, cuando juntaron como invitados al entrenador de fútbol -y terraplanista- Javi Poves con la actriz Elisa Mouliaá

No es extraño ver a Javi Poves defender ideas un tanto bizarras, visto los antecedentes en estas historias que tiene a sus espaldas. El entrenador, anteriormente futbolista profesional, llegó incluso a renombrar uno de los clubes que dirigió hace años como 'Flat Earth FC', con un cargado mensaje terraplanista. Desde ese club saltó al CD Colonia Moscardó, donde actúa al mismo tiempo como presidente y entrenador, aunque en este caso ha mantenido un discurso más normal en este tipo de temas. En el caso de Elisa Mouliaá, ha estado en el foco mediático durante los últimos meses por su denuncia a Íñigo Errejón, aunque ahora parece sacar una nueva faceta a relucir.

Según explicaba Poves al principio de su intervención, cree que "el ser humano tiene que ser controlado desde el principio hasta el final de su vida" para justificar de esta manera la conspiración de los 'chemtrails'. Además, echa la vista atrás y asegura que "cuando era pequeño, no veía los cielos rociados por todos los lados". Para la actriz, estas estelas que salen de los aviones "es un tema que está relacionado con el clima y con el poder que tiene el Gobierno para manipularlo", tratando así de encontrar una justificación a que "todas estas estelas se concentran en un determinado periodo de tiempo y que coincide con la época de alergías".

Conspiranoicos contra expertos

Desde el primer momento, los argumentos de ambos fueron rebatidos en el plató por expertos como el divulgador científico José Luis Oltra o el psiquiatra forense José Miguel Gaona. Sin embargo, las críticas y las burlas no tardaron en llegar a las redes sociales, en especial a X -antiguo Twitter-. "Elisa Mouliaá y Javi Poves, los Serena Williams y Michael Jordan de la chaladura", se podía leer en uno de los 'tuits' que tenían adjunto uno de los cortes del debate. Incluso desde la cuenta de 'Forocoches' llega la crítica a todo esto, diciendo que "no sé por donde empezar, si por él, por ella, por el programa que los lleva ahí..."