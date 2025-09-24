Las ojeras de Sofía Suescun que preocupan a sus seguidores

Sofía Suescun está más en forma que nunca. El deporte se ha convertido en su mejor aliado junto a su su novio, Kiko Jiménez, que entrena junto a ella y es su mejor chef a la hora de prepararle platos nutritivos, ricos y llenos de proteínas para moldear sus músculos a capricho. Sin embargo, es habitual que cuando sube alguna fotografía más natural todo el mundo recale en un aspecto de su físico que ella misma reconoce: las ojeras.

Sin embargo, la influencer tranquiliza a los que se preocupan de verdad por ella y asegura que "estoy bien... pero veo que me mandáis muchas veces cosas así".

Suescun asume que el oscurecimiento de la zona inferior de sus ojos "es algo que llevo arrastrando tiempo y no paro de buscarle solución". ¿Se atraverá a pasar por el quirófano? Ya lo hizo hace unos años para arreglarse la nariz y está contentísima con el resultado.

Mensajes a la propia Sofía Suescun sobre sus ojeras. / Instagram

Aunque para polémica, la suscitada por la fiesta de cumpleaños que le montó a su perrita hace unos días con motivo de su cuarto año de vida. La pareja ha querido celebrarlo por todo lo alto con tarta, corona y hasta disfraces. Por supuesto que la lujosa fiesta ha escandalizado al común de los mortales pero ella ya se ha adelantado a las críticas: "No es solo una perra, es mi familia".

No faltó nada: gorritos para el resto de las mascotas, decoración llena de color y un ambiente festivo que demuestra el amor que Sofía y Kiko Jiménez sienten por sus animales. La influencer cuidó cada detalle, mostrando que sus mascotas son parte fundamental de su familia.