Mar Flores responde al revuelo por sus memorias: “Lo he escrito desde mi derecho a contar mi vida”

La modelo y empresaria se ha sentado en Late Xou para defender su autobiografía Mar en calma, un libro que está dando mucho de qué hablar y que ha reabierto viejas heridas con algunos de sus protagonistas.

Un debut literario lleno de polémica

Con un traje lleno de ojos, en clara metáfora de cómo se siente vigilada, Mar Flores llegó al plató de La 1 para presentar su libro. La socialité explicó que nunca imaginó la tormenta mediática que iba a desatar: “Cada cierto tiempo otros contaban historias de mí, y ahora que lo hago yo, se arma un escándalo. No me lo esperaba”.

El presentador Marc Giró no ocultó su sorpresa por la reacción que ha generado la publicación, a lo que Mar contestó tajante: “Es mi derecho a contar mi vida como me parecía que debía hacerlo”. Y añadió que la obra está escrita “desde el perdón y sin rencor”, con momentos de bajón, euforia y superación.

Sus inicios como “patito feo”

En un tono más personal, la modelo recordó sus inseguridades de adolescencia: “Con 14 años medía 1,82 y me sentía el patito feo”. Su vida dio un giro inesperado cuando fue descubierta en un centro comercial y, poco después, aterrizó en París para iniciar una carrera internacional. Entre las anécdotas más llamativas, recordó su primer gran contrato en Nueva York: “Me dieron un pastón por ser doble de luces de Cindy Crawford. Yo pensaba que trabajaría con ella. Nunca me atreví a contarle esa historia”.

El secreto de su bolso

En un momento distendido, Mar confesó lo que nunca falta en su bolso: “Un fuet. Me da hambre cada tres horas y es proteína y grasa”. Entre risas, mostró incluso el táper con los salchichoncitos que llevaba preparados para el viaje.

Una madre orgullosa

Sobre su vida familiar, Mar Flores se mostró orgullosa de sus cinco hijos y habló de su complicidad con Carlo Costanzia en el programa Decomaster: “Lo estamos pasando bomba. Él hacía de jefe de obra y yo le seguía encantada”. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre cómo está la relación tras la publicación de su libro, limitándose a subrayar que trabajan juntos y que se siente muy feliz con ellos.

Con Mar en calma, Mar Flores ha decidido dar un paso al frente para narrar su vida en primera persona. Un testimonio que divide opiniones, pero que ya se ha convertido en uno de los libros más comentados de la temporada.