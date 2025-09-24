Lamin Yamal: "Hay que escalar para poder llegar a la cima"

Fueron muchas las emociones durante la pasada noche en la gala del Balón de Oro 2025, y tras una ceremonia inolvidable, el centrocampista del F.C. Barcelona fue una de las figuras más esperadas. Tanto es así, que su reacción fue la más buscada tras conocer que el ganador del Balón de Oro era Dembelé, quedando el joven de 18 años en segunda posición.

Hace apenas unas horas el futbolista ha compartido un post en su cuenta de Instagram rememorando el evento, añadiendo junto a las imágenes un claro mensaje como pie de foto: "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima".

De esta forma, y ante la atenta mirada de muchos, el español ha dejado claro que este premio para él es un paso más para lograr el ansiado Balón de Oro, y que, lejos de verlo como una derrota, es una alegría. Además, el jugador no se ha olvidado del ganador, a quién le ha dedicado unas palabras: "Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada".

La felicitación de Nicki Nicole

Uno de los mensajes más esperados ha sido el de la pareja de Yamal. La cantante argentina no acudió a la ceremonia, pero sí publico una foto en la que escribió: "Mi estrella. Te amo".