Fernando Tejero reconoce que ha sufrido homofobia y que se ha sentido maltratado en la vida

El actor Fernando Tejero ha pasado por el programa de RTVE ‘Late Xou’, para presentar la última película en la que ha trabajado, ‘El cautivo’, de Alejandro Amenábar. Una cinta inspirada en los años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel.

No era la primera vez que el actor cordobés se sentaba en el sillón de los invitados de Marc Giró, recuerdan en la web de la cadena pública, puesto que ya en el cuarto programa de la segunda temporada presentó la obra teatral ‘Camino al zoo’ y, aunque no quiso mojarse sobre su participación en la película del director hispano-chileno, le prometió a Giró que regresaría con el mismísimo director en cuanto se estrenara la película.

Aunque no encarne un papel protagonista, puesto que el peso de ‘El cautivo’ recae mayoritariamente sobre los papeles actores Julio Peña y Alessandro Borghi, Tejero interpreta un papel clave en la biografía de Miguel de Cervantes: el del sacerdote Juan Blanco de Paz. Un religioso extremeño que difamó al "manco de Lepanto" haciéndole la vida imposible durante su cautiverio en Argel.

Ante la sorpresa de Tejero, comentan en RTVE recordando la entrevista, que no entendía cómo había sido seleccionado para interpretar a una "marica tan mala", Amenábar le respondió que le había encomendado la tarea nada fácil de humanizar al personaje. "No es malo, es un superviviente", aducía Tejero ante un Giró cómplice que entendía que todos, en las circunstancias que rodearon a este personaje, "podríamos actuar como Blanco de Paz": "Yo, que me he sentido maltratado (porque también sufrí homofobia), si yo no me llego a poner en manos de profesionales, igual lo hubiese hecho como él. Hubiese repetido patrón y hubiese hecho daño".

