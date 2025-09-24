Una 'influencer' rompe su silencio sobre Lamine Yamal: citas secretas, decepciones y un calendario de chicas

"Se va a liar", ha advertido el periodista experto en corazón Javi Hoyos. Fati Vázquez ha hablado del romance que mantuvo con Lamine Yamal este verano y de la decepción que se llevó antes de que el futbolista español se emparejara con la cantante argentina Nicki Nicole.

De todo esto ha hablado Fati Vázquez en el podcast 'Todas las salsas'. La 'influencer' y el futbolista del FC Barcelona fueron portada de la revista Lecturas este verano, con un titular que decía: "Lamine Yamal se relaja con una influencer de 30 años. La estrella del fútbol y la gallega Fati Vázquez, juntos en Italia". En la imagen ambos aparecen en la cubierta de un yate. La gallega, en bikini, y el catalán en bañador, chaleco de neopreno y gorra.

Fati Vázquez cuenta que sus contactos con Lamine Yamal comenzaron ocho meses antes de ser pillados por los papparazzi. Hablaban mediante las redes sociales y fue en Italia donde se conocieron en persona. La 'influencer' supo de Lamine Yamal en la Eurocopa 2024 viendo un partido con su padre. Buscó al futbolista en redes sociales y se encontró con que este le había escrito en 2018, cuando el joven tenía 11 años.

Quedaron y Fati se decepcionó. Según su versión, llegó un día más tarde, y menos mal, porque si no se habría encontrado con otra chica, asegura, una 'influencer' muy conocida cuyo nombre no ha trascendido. Ambas se escribieron por redes sociales y Fati Vázquez quedó impactada al enterarse. Presuntamente, el representante de Lamine Yamal le haría un calendario con las chicas, organizándole de esta forma su vida amorosa.

Preguntada por la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, asegura que no se la cree. Sí considera que el futbolista del Barça está enamorado de la argentina, pero no al revés, y que esta lo estaría utilizando.

"Un rollito corto"

Los seguidores de Javi Hoyos han comentado su opinión sobre lo sucedido en una publicación del comunicador explicando estas declaraciones de Fati Vázquez. "Lo que ya pasó es pasado. Qué le da ahora contar todo. Es que quiere publicidad o seguidores", ha escrito una usuaria.

"Todos el mundo conoce a Nicki y sabemos que no está enamorada ni nada, pero es que Fati Vázquez literalmente ha estado una semana o dos de vacaciones, no ha sido novia ni nada, y quiere hacer ver como que fue un romance porque él después de esos días la mandó para su casa. Literalmente ha sido un rollito corto y fuera", se ha explayado un seguidor de Javi Hoyos.

"A Nicki Nicole no le hace falta utilizar a nadie. Ella brilla por lo que hace", ha rematado la usuaria @yaihdz.