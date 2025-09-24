Cristina Pedroche desvela sus trucos para combatir la caída del pelo: este es su kit completo
Estos son los tres productos empleados por Cristina Pedroche para frenar la caída del pelo
La caída del pelo en otoño es algo normal llamado efluvio telógeno, pero que puede verse acentuado tras el proceso de embarazo y parto. El pelo se renueva cada día. Alrededor de 100 cabellos se desprenden diariamente de nuestro cuero cabelludo y son sustituidos por la misma cantidad de pelos que comienzan a nacer. Lo que ocurre en otoño es que, simplemente, el proceso se acelera y se cae más cantidad de pelo… pero también nace más cantidad.
Nadie escapa a este fenómeno, ni Cristina Pedroche. Como la presentadora e influencer indica para tranquilizar a las madres, el efluvio telógeno es un proceso "normal" ya que con el tiempo el pelo vuelve a crecer. "Hay que tener paciencia (aunque a veces cuesta)", reflexiona. Hace unos días, Cristina Pedroche mostró una fotografía de su caída de pelo aceptando consejos.
Y en una de sus publicaciones más recientes, Pedroche ha decidido tratar de frenar esa caída de pelo y favorecer ese crecimiento de pelo con dos principales aliados y un producto: dos cepillos distintos y un tónico capilar.
Un cepillo para peinarse y otro masajeador
El primero de ellos es para peinarse, una tarea tan diaria y automática como esencial, incluso antes de la ducha. "Es la primera vez que me compro un cepillo 'bueno' y se nota cada euro la verdad (sé que hay otros mucho más caros, pero este me lo han recomendado y de momento me gusta mucho, ya veremos si algún día compro otro más caro, de momento no)", cuenta. El cepillo tiene las cerdas de jabalí y nailon. Además, el cepillo asegura potenciar el brillo del cabello.
El segundo es para darse un masaje con el champú en la ducha. "Además de activar el cuero cabelludo, ayuda a quitar mejor la suciedad", explica, matizando que también se puede usar en seco. Es de silicona y permite eliminar escamas del cuero cabelludo, aliviar el picor y promover la circulación sanguínea. Cuesta 6,49 euros en Amazon.
Un "flus flus" de ronquina
A estos dos cepillos, Cristina Pedroche suma otro tratamiento: la ronquina después de la ducha. "La llevo usando años, por eso me compro el bote de 1 litro para que me dure más, pero también hay más pequeño por si queréis probar", puntualiza.
En este punto, Cristina Pedroche ha tenido que hacer frente a las críticas de algunos de sus seguidores que, como es habitual, han cargado contra sus consejos advirtiéndole que la ronquina no es compatible con la lactancia. "Os diré que solo me lo pongo en el pelo, no me lo tomo", cuenta. De todos modos, Cristina Pedroche ha trasladado su duda a su gurú Alba Padró, quien le ha confirmado que las gotas de la ronquina no pueden "calar" a través del cuero cabelludo y llegar a la leche, por lo que la ronquina no afecta a la lactancia.
El colágeno, un posible futuro
Por último, Cristina Pedroche se plantea comenzar a tomar colágeno para notar su pelo más fuerte y sano.
{"instagramEmbed":{"url":"https:\/\/www.instagram.com\/p\/DOiuN5FCDpo\/","includeCaption":"true"}}
