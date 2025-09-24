Carlos Sobera se deja llevar por la pasión y protagoniza un beso de película con un comensal en First Dates: "Me ha gustado"
El presentador reacciona de forma inesperada en el programa de citas de Cuatro
Benito Domínguez
En First Dates no hay cita que deje a nadie indiferente. Ni a los comensales que llegan al restaurante del amor dispuestos a enamorarse o pasarlo bien, ni al público fiel y mucho menos a Carlos Sobera, presentador del programa que lleva al frente del dating show desde los inicios del espacio que se emite en Cuatro.
A pesar de los años que el de Barakaldo lleva en televisión, este programa consigue seguir sorprendiéndolo, e incluso, hacer que acabe siendo uno de los protagonistas de la velada.
Esto es precisamente lo que ha pasado cuando ha entrado al restaurante Wika Baret, un artista de 30 años nómada entre Madrid y Berlín y que no ha dudado en plantarle al presentador un apasionado beso que este ha correspondido. “No me denuncies”, le ha pedido bromeando mientras se acercaba a la barra del bar de 'First Dates'.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".
