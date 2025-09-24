Bombazo sobre la paternidad de Bertín Osborne: así descubrió su hija la verdad

Bertín Osborne parece haber pasado página a varios años de polémica desde que Gabriela Guillén anunció que estaba embarazada y que el cantante era el padre de su hijo. A punto de cumplir 70 años, el artista sigue su vida profesional y personal.

Al margen de los titulares que ha protagonizado el famoso, en un discreto segundo plano está su hija, Alejandra Osborne. El pasado lunes se sentó en el plató de "Y Ahora Sonsoles" para mostrar su lado más personal y familiar. A pesar de que siempre ha sido muy celosa de su vida privada, quiso compartir con la audiencia cómo se enteró de que su padre iba a volver a serlo junto a la esteticien paraguaya.

Orgullosa de su padre

"Me siento súper orgullosa de ser 'la hija de'. Cuando mi padre empezó a cantar yo tenía 4 años y le echábamos de menos. No había móviles y él se iba. No estaba", ha recordado, reconociendo que durante su infancia no tuvo demasiada "vida" con su progenitor, y que tanto su relación con él como la de sus hermanas Eugenia y Claudia ha mejorado con los años.

"Me llevo muchos años con mis hermanas y él trabajaba mucho fuera. Mis padres se separaron cuando mi madre estaba embaraza de Claudia, cuando yo tenía 11 años, la vida con mi padre no ha habido mucho, la ha habido después. Ahora sí, ya de mayor", ha desvelado, explicando que a pesar de que a su madre "se le salía el amor por los poros de la piel, mi padre llevaba una vida complicada y es difícil aguantar un poco esa vida". Reconoce también que la separación de sus padres fue "un infierno para mí".

La muerte de su madre

Una entrevista en la que muy emocionada se ha sincerado sobre la muerte de su madre a causa de un cáncer cuando tenía 25 años: "Tuve una época que era un poco la madre, cuando mi madre se puso enferma estaba preocupada por mis hermanas. Mi madre pidió que no nos separáramos y gracias a mi padre y al padre de Ana Cristina (Portillo) mi hermana se vino vivir conmigo".

Muy unida a sus hermanas, también tiene una maravillosa relación con sus hermanos Kike y Carlos, que Bertín tiene en común con Fabiola Martínez. "Los adoro. Se ponen supercontentos cada vez que me ven. Carlitos es íntimo de mi hijo mayor", ha apuntado, revelando que también tiene una relación muy especial con la exmujer de su padre porque han sido "muchísimos años y nos adoramos".

Muy cómoda en su conversación con Sonsoles Ónega, Alejandra se ha pronunciado por primera vez sobre la exclusiva de Bertín presentando a su hijo con Gabriela: "No nos pidió permiso, pero no nos lo tiene que pedir para hacer una portada. Es su vida y el nunca se ha metido en nuestra vida" ha afirmado rotunda.

Paula Ordóñez

¿Conoce al nuevo hijo de Bertín?

"No conozco a David pero lo conoceré cuando llegue el momento" ha revelado, dejando la puerta abierta a un posible encuentro con su hermanito, sin aclarar si le gustaría tener relación con el pequeño.

Respecto a cómo se enteró de que su padre iba a tener un hijo con casi 70 años, la decoradora de interiores ha relatado que "me llamó durante una reunión de trabajo para decirme que Gabi estaba embarazada. Colgué y seguí en la reunión con cara de fantasma, no abrí la boca y en cuanto pude dije que tenía un problema familiar y me fui a casa de mi padre". "Fue una conversación en la que me dijo que Gaby era maravillosa. Pensé que ya se había cortado la coleta porque llevaba diciéndolo 10 años, se la ha cortado después por lo menos", ha apuntado, bromeando con que el día que Bertín fallezca ella quiere renunciar a la herencia para que no haya problemas: "No hay nada que repartie. Eso es lo que menos me preocupa. Yo le decía a Fabiola, yo renuncio a todo" ha asegurado entre risas.